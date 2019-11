Němec naváděl ženy k pouštění proudu do chodidel, čelí pokusům o vraždu

Třicetiletý David G. z německého Rimparu čelí obvinění z pokusu o vraždu 88 žen. Podle německé policie všechno odstartovalo tím, že na internetovém serveru eBay zveřejnil inzerát, ve kterém se představil jako vážený vědec, který studuje sexuální reakci člověka na elektrickou stimulaci.

Za účast na svém „experimentu“ nabídl ženám až 1500 eur (38 tisíc korun). Úspěšné uchazečky dostaly od Davida G. přes internet návod, podle kterého měly ze lžiček a holých elektrických kabelů sestavit improvizované zařízení.

Muž je poté instruoval, aby svá chodidla umístily do středu webové kamery a zapojily podomácku vyrobené zařízení do elektrické zásuvky. Do nohou si tímto způsobem pustily napětí o síle 230 voltů. Ačkoli elektrická rána o takové síle dokáže člověka zabít, ženy naštěstí vyvázly jen s popáleninami.

Jedna z obětí však musela být převezena do nemocnice poté, co během čtvrtého „experimentu“ ztratila vědomí. Šestnáctiletá žena se poté obrátila na policii a podvodníka odhalila. Žádná z obětí navíc podle magazínu Newsweek od údajného vědce nedostala za účast ve „výzkumu“ slíbené peníze.

Policie následně Davida G. odhalila a v jeho počítači objevila více než stovku videí, na kterých jsou ženská chodila připojená k drátům. Vyšetřovatelé proto začaly pátrat po obětech a shromažďovat jejich výpovědi. Kromě popálenin oběti zaznamenaly po elektrošocích také křeče nebo srdeční nepravidelnost.



David G. měl navíc podle obžaloby v plánu videa následně prodat na temném webu dalším fetišistům. Právníci Davida G. však tvrdí, že jejich klient trpí autismem, což je polehčující okolnost, a zločiny nespáchal s úmyslem někomu vážně ublížit. Podle nich se pouze snažil komunikovat s ostatními lidmi.



Studentky si vydělávají jako finanční dominy otroků: