K neštěstí došlo ve čtvrtek večer po osmé hodině ve vesnici Ťien-wen, venkovské komunitě náležející k obci Lefeng. Šestnáct lidí utrpělo popáleniny různého stupně.
Explozi zapříčinila nehoda během oslavy. Lidé se shromáždili v hloučku kolem kanystrů naplněných hořlavou tekutinou, která se používá při zapalování pochodní. Přitom se jedna z nádob nedopatřením převrhla. Následoval velký výbuch plamenů přímo uprostřed davu.
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Lidé se před požárem rozeběhli všemi směry. Záběry rozšířené na internetu ukazují také hořící oběti, které padají k zemi a zoufale se snaží plameny uhasit válením se ze strany na stranu.
Podle vyjádření místní úřady okamžitě aktivovaly pohotovostní plán a vyslaly pracovníky ze zdravotnických, záchranných a bezpečnostních složek. Ti spolu s úředníky ošetřili zraněné a zajistili pořádek na místě. Zraněné převezli do nemocnice, kde byl jejich stav stabilizován.
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Festival pochodní je tradiční oslavou Iovů a slaví se 24. dne v šestém měsíci čínského kalendáře. Zahrnuje zápasy býků, závody na koních, tance i zpěv. Podle tradice lidé také obcházejí svá pole se zapálenými loučemi, aby odehnali zlé duchy a zajistili dobrou úrodu. Iové, dříve pejorativně označovaní jako Nosu, jsou šestou největší etnickou skupinou Číny a žijí především v jihozápadních provinciích S’-čchuan, Jün-nan, Kuej-čou a Kuang-si.