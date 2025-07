ert Oldřich Mánert Autor:

12:21

Velká sláva se před pár dny odehrála v centru Pchjongjangu. Průměrný Evropan by z ní však příliš nadšený nebyl, do centra severokorejské metropole se sjely dvě stovky kuchařů z celé země, aby zde soutěžily v přípravě co nejlepšího pokrmu ze psího masa. Většina se snažila zaujmout porotu vlastní variací na tradiční polévku tangogi.