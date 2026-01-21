Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

  17:21
Odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho se začal zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila zmocněnkyně poškozených žen Adéla Hořejší. Podle ní se stát v kauze opřel o stereotypy a odmítl označit sexuální útok jako znásilnění.
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

ESLP bude řešit případy čtyř žen, které policie odložila a u kterých rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud. Podle serveru si ESLP od české kanceláře vládního zmocněnce Petra Konůpky vyžádal tzv. Stanovisko vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti.

To podle Hořejší dokazuje, že je stížnost přijatelná. Většinu totiž ESLP v první fázi odmítne. Kdyby štrasburský soud stížnosti žen vyhověl, otevřela by se jim možnost odškodnění a teoreticky i nového soudního otevření celé věci.

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Stížnost k ESLP podaly ženy v polovině října 2024.

„Stát odmítl sexuální útok trestně stíhat jako znásilnění, ačkoli připustil, že pohlavní styk dobrovolný nebyl. Odůvodnil to tím, že naše klientky nevyjádřily odpor s pohlavním stykem dostatečně kvalifikovaně a že intenzita násilí podezřelého nebyla dostatečná. Opřel se přitom o stereotypy postavené na mýtech o dokonalé oběti i pachateli,“ uvedla tehdy Hořejší.

Rusko porušuje lidská práva homosexuálů, rozhodl evropský soud

Okresní soud v Teplicích minulý týden zamítl Feriho žádost o podmíněné propuštění.

Feri je ve vězení od května 2024 za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Podle žalobce ani soudu zatím neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe.

Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Feri trvá na své nevině, byl přesvědčen, že podmínky pro podmínečné propuštění splnil.

Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník

Státní zástupkyně Feriho minulý týden obžalovala z dalšího znásilnění. Případ policie znovu otevřela po zásahu Ústavního soudu. Obžalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3.

Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

21. ledna 2026  17:21

