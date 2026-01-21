Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

ESLP bude řešit případy čtyř žen, které policie odložila a u kterých rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud. Podle serveru si ESLP od české kanceláře vládního zmocněnce Petra Konůpky vyžádal tzv. Stanovisko vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti.
To podle Hořejší dokazuje, že je stížnost přijatelná. Většinu totiž ESLP v první fázi odmítne. Kdyby štrasburský soud stížnosti žen vyhověl, otevřela by se jim možnost odškodnění a teoreticky i nového soudního otevření celé věci.
|
Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě
Stížnost k ESLP podaly ženy v polovině října 2024.
„Stát odmítl sexuální útok trestně stíhat jako znásilnění, ačkoli připustil, že pohlavní styk dobrovolný nebyl. Odůvodnil to tím, že naše klientky nevyjádřily odpor s pohlavním stykem dostatečně kvalifikovaně a že intenzita násilí podezřelého nebyla dostatečná. Opřel se přitom o stereotypy postavené na mýtech o dokonalé oběti i pachateli,“ uvedla tehdy Hořejší.
|
Rusko porušuje lidská práva homosexuálů, rozhodl evropský soud
Okresní soud v Teplicích minulý týden zamítl Feriho žádost o podmíněné propuštění.
Feri je ve vězení od května 2024 za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Podle žalobce ani soudu zatím neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe.
Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Feri trvá na své nevině, byl přesvědčen, že podmínky pro podmínečné propuštění splnil.
|
Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník
Státní zástupkyně Feriho minulý týden obžalovala z dalšího znásilnění. Případ policie znovu otevřela po zásahu Ústavního soudu. Obžalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3.