Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Zapomeňte na to, co jste viděli v seriálech Narcos. Už je to středověk. Drogová revoluce má název fentanyl a nese se v duchu miniaturizace. Syntetická droga je padesátkrát silnější než heroin, stačí jí množství zrnka soli. Snáz se tak vyrábí i pašuje. A snadno dokáže i zabíjet.