Začalo se to točit, pak rána a řev. Svědkyně popsala poslední let Felixe Baumgartnera

„Všechno bylo normální, pak se to začalo točit jako na obrtlíku,“ popsala Mirella Ivanovová, která průběh sledovala zpovzdálí se dvěma malými dětmi.

„Šlo to dolů a slyšeli jsme řev. Vlastně jsem se otočila, protože jsem si myslela, že se zřítilo na skály. Pak jsem viděla dva záchranáře a další lidi, kteří běželi k místu havárie,“ řekla svědkyně. Když viděla, jak se lidé snaží oživit pasažéra, odběhla se svými dětmi pryč.

Smrt 56letého Baumgartnera, který proslul mimo jiné jako první parašutista seskokem ze stratosféry, potvrdil i starosta města Massimiliano Ciarpella.

„Je to osud, který je velmi těžké pochopit pro muže, který překonal všechny druhy rekordů, který byl ikonou létání a který cestoval vesmírem,“ uvedl starosta. Doplnil, že Baumgartner byl v oblasti na dovolené a že vyšetřovatelé se domnívají, že se mu během osudného letu mohlo udělat špatně. Příčina nehody paraglidisty je předmětem vyšetřování.

Baumgartnerův paraglide narazil do dřevěné konstrukce vedle bazénu. Zraněna byla i zaměstnankyně hotelu, kterou po ošetření na místě záchranáři převezli do nemocnice s poraněním krku. Poranil ji úlomek uvolněný při nárazu.

Přímořské letovisko Clube de Sole Le Mimose, kde k nehodě došlo, ve svém prohlášení uvedlo, že je žena v dobrém stavu. Nikdo z hostů nebyl zraněn a bazén už je opět otevřený.

Před tragickou nehodou stihl milovník extrémních sportů sdílet na sociálních sítích několik posledních příspěvků. Popisek „muž při práci“ nese video, ve kterém Baumgartner pracuje na zprovoznění svého glideru. V jiném příspěvku sdílel fotografii pole, ke které připsal: „Až moc větru.“

Felix Baumgartner byl dlouholetou tváří výrobce energetických nápojů Red Bull. Jeho heslem byl slogan „born to fly“ (zrozen k létání), který měl vytetovaný na pravé paži.

Právě Red Bull vzdal Baumgartnerovi hold v pátečním příspěvku, kde ho označil za „precizního, náročného a kritického. Vůči ostatním, ale především vůči sobě samému.“ V prohlášení zdůraznil výzkum a odvahu, s nimiž Baumgartner čelil „těm největším výzvám“. „Žádný detail nebyl příliš malý, žádné riziko příliš velké, protože jsi s ním dokázal kalkulovat,“ uvedla společnost Red Bull.

Baumgartner proslul skokem ze stratosféry

Narodil se v roce 1969 v rakouském Salzburgu. Skákat začal v roce 1986, když mu bylo šestnáct let. Vstoupil do rakouské armády, kde se dostal k parašutistickému družstvu, a několik let skákal téměř denně, což mu umožnilo vypilovat techniku volného pádu. Po odchodu z armády žil u rodičů a opravoval motocykly.

Baumgartner se na podzim 2012 proslavil po celém světě svým skokem ze stratosféry z výšky přes 36 kilometrů v USA. Skočil ze sochy Krista v Riu, přeletěl kanál La Manche s křídly z uhlíkových vláken a čtrnáctého října 2012 skočil ze stratosféry na zem. Jeho cílem bylo pokořit výškový rekord pro volný pád a přitom také překonat rychlost zvuku.

„Vždy jsem chtěl vidět svět shora,“ řekl v rozhovoru pro APA krátce před svým skokem ze stratosféry. Po absolvování učebního oboru strojní zámečník a práci jako automechanik nastoupil na pět let do rakouské armády, kde se mimo jiné vycvičil jako parašutista.

Jeho nejpozoruhodnějším projektem však byl skok ze stratosféry na zem, aby se stal prvním člověkem, který ve volném pádu z výšky přes 36 kilometrů překonal rychlost zvuku.

„Když tak dlouho pracujete na projektu, někdy ztratíte víru, že se někdy stane skutečností. Člověk také zažívá mnoho neúspěchů, jde na schůzku se třemi problémy a vychází z ní s pěti,“ řekl Baumgartner v roce 2014.

Po dvou testovacích skocích absolvoval rodilý Salcburčan ten finální v poušti Nového Mexika. Heliovým balonem ho jeho tým vynesl do výšky téměř 39 kilometrů v přetlakové kapsli. „Teď se vracím domů,“ pronesl Baumgartner a vrhl se do hloubky. Po počátečním kroužení se sportovec stabilizoval a bezpečně přistál v poušti.

Během této historické události vytvořil tři oficiální světové rekordy: dosáhl maximální vertikální rychlosti: 1 357,6 kilometru v hodině (Mach 1,25), nejvyšší výšky dosažené balonem s lidskou posádkou: 39 002 metry a skoku z největší výšky. Říká se, že padák otevřel předčasně ve výšce 36,4 kilometrů, aby svému mentorovi Josephu Kittingerovi ponechal rekord časově nejdelšího volného pádu.