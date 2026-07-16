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Spor s „řezníkem“ či Zelenského žárlivost? Co stojí za pádem oblíbeného Fedorova

Jan Hron
  16:53

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval dosavadního ministra pro digitální transformaci Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. (1. edna 2026) | foto: Profimedia.cz

Rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského znovu nejmenovat oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova do funkce vzbudilo v zemi velké pobouření. Objevují se spekulace, že prezident se bál Fedorovy popularity, která překračuje i tu jeho. Uvádí se, že ho neměly rády ani armádní špičky, protože jim neumožňoval sát z obranného rozpočtu. Fedorov navíc ukazoval jinou vojenskou strategii země.

Rozsáhlé pouliční protesty ve velkých ukrajinských městech, které vypukly v době, kdy země čelí ruskému ostřelování, stejně jako rezignace poradce ministra obrany Serhije Sterněnka a poslance vládní strany Služebník lidu Mykyty Poturajeva, naznačují šíři pobouření, které vyvolal krok prezidenta Zelenského. Poturajev naznačil, že odstoupil na nesouhlas s personální politikou prezidenta.

Udělal tu chybu, že se stal příliš populárním. Navíc působí velmi efektivně. A aby toho nebylo málo, rozhodl se netolerovat korupci.

Serhij Fursaukrajinský investiční bankéř

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