Spor s „řezníkem“ či Zelenského žárlivost? Co stojí za pádem oblíbeného Fedorova

Rozsáhlé pouliční protesty ve velkých ukrajinských městech, které vypukly v době, kdy země čelí ruskému ostřelování, stejně jako rezignace poradce ministra obrany Serhije Sterněnka a poslance vládní strany Služebník lidu Mykyty Poturajeva, naznačují šíři pobouření, které vyvolal krok prezidenta Zelenského. Poturajev naznačil, že odstoupil na nesouhlas s personální politikou prezidenta.
Udělal tu chybu, že se stal příliš populárním. Navíc působí velmi efektivně. A aby toho nebylo málo, rozhodl se netolerovat korupci.