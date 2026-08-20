Výzva k uspořádání voleb během války, se kterou přišel bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, se nesetkala s nadšením. I jeho příznivci to považují za špatný nápad. Objevují se výtky, že to odsune pozornost od důležitějších věcí a jen pomůže ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v rozdělení země. Fedorov čelí kritice, že sleduje jen své personální zájmy. Kreml už oznámil, že Putin po volbách volá opakovaně.
Fedorov byl oblíbeným ministrem obrany, vyzdvihovaným za inovativní přístup k bojišti. V průzkumech se umisťoval na předních místech podpory před ukrajinským prezidentem. Řada Ukrajinců i přes pravidelné bombardování veřejně vyjádřila nesouhlas s jeho odvoláním.
Čelí kritice ze strany ukrajinských politiků, že usiluje o vlastní prospěch na úkor země.