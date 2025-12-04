Obviněná exšéfka unijní diplomacie Mogheriniová jako rektorka skončila

Bývalá šéfka diplomatické služby Evropské unie Federica Mogheriniová po obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, z korupce a ze střetu zájmů rezignovala na pozici rektorky College of Europe v Bruggách. Informovala o tom v dopise zaslaném studentům, pracovníkům a absolventům školy. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) dříve uvedl, že vyšetřuje zakázku týkající se vzdělávání mladých diplomatů. Podle serveru Euractiv na svou pozici rezignuje i vysoký diplomat EU Stefano Sannino, také obviněný v této kauze.
Federica Mogheriniová (7. listopadu 2025)

„V souladu s úsilím o maximální důkladnost a spravedlnost, se kterým jsem vždy vykonávala své povinnosti, jsem se dnes rozhodla odstoupit z funkce rektorky College of Europe a ředitelky Diplomatické akademie Evropské unie,“ uvedla Mogheriniová v dopise.

Podle Euractivu následovalo prohlášení bývalé diplomatky po zasedání výkonného orgánu školy. Server také uvedl, že ve středu o své rezignaci informoval další obviněný Sannino, který působí jako ředitel generální direktorátu EEAS pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv. Funkci opustí na konci roku.

Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce

Belgická policie Mogheriniovou, Sannina a dalšího vysokého funkcionáře z univerzity v Bruggách obvinila ve středu poté, co je zadržela při raziích v budovách EEAS, College of Europe a v domech podezřelých.

Případ se týká výběrového řízení na školení juniorních diplomatů financovaného Evropskou unií, které univerzita v Bruggách vyhrála. Vyšetřování zahájily úřady poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie. „Existuje silné podezření, že důvěrné informace týkající se probíhajícího výběrového řízení byly sdíleny s jedním z jeho účastníků,“ uvedl EPPO.

Největší aféra v Bruselu za desítky let. Odhalení je tentokrát velmi závažné

Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. V roce 2014 byla několik měsíců italskou ministryní zahraničí a předtím také poslankyní. Italové Mogheriniová a Sannino jsou dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.

Porodní asistentka Königsmarková dostane 700 tisíc jako náhradu újmy za stíhání

Porodní asistentka Ivana Königsmarková dostala za chybu při domácím porodu

Odvolací soud přiznal porodní asistentce Ivaně Königsmarkové 700 tisíc korun a omluvu za nemajetkovou újmu, kterou utrpěla v době nezákonného stíhání kvůli komplikovanému domácímu porodu. Potvrdil...

4. prosince 2025  13:14

Senior nashromáždil zbraňový arzenál, protitankové granáty schovával v troubě

Při domovních prohlídkách policisté nalezli také několik dlouhých a krátkých...

Z nedovoleného ozbrojování obvinila policie jednaosmdesátiletého seniora, v jehož bytě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se v uplynulých dnech našlo množství nelegálně držených zbraní. Muž u sebe...

4. prosince 2025  12:57

