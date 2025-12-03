Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce

  10:57
Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů.
Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7. listopadu v Berlíně)Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7. listopadu v Berlíně) | foto: CTK / DPA / Sebastian Christoph Gollnow ČTK

Belgická policie tři obviněné zadržela při úterních raziích v budovách EEAS, vysoké školy a v domech podezřelých, později je podle Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) propustila.

EPPO uvádí, že mezi dalšími dvěma obviněnými je vedoucí pracovník College of Europe v Bruggách a vysoce postavený úředník Evropské komise. Agentury Reuters a AFP s odvoláním na své zdroje informovaly, že mezi zadrženými je evropský diplomat Stefano Sannino, který několik let působil jako generální tajemník EEAS.

Podle EPPO souvisí obvinění s podezřením na podvody spojené se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.

Belgická policie při razii zadržela bývalou šéfku evropské diplomacie

Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. V roce 2014 byla na několik měsíců italskou ministryní zahraničí a před tím také poslankyní. Italové Mogheriniová a Sannino jsou dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.

Sannino je podle italského tisku i veřejně dostupného životopisu v italské a unijní diplomacii skoro 40 let. V prvních letech 21. století působil v kabinetech Romana Prodiho, když politik z italské Bologně vedl Evropskou komisi a pak italskou vládu. Později působil v unijních institucích, v letech 2013 až 2016 byl italským velvyslancem při EU. Z funkce ho odvolal tehdejší premiér Matteo Renzi, protože podle něj Sannino nehájil dostatečně rázně italské zájmy. Diplomat pak působil jako italský velvyslanec v Madridu, kde vyvolal polemiku, protože nechal vyvěsit na budově ambasády duhovou vlajku na podporu LGBT+ komunity. Ve Španělsku navázal bližší vztah s Josepem Borrellem, se kterým se vrátil do Bruselu na post generální tajemníka EEAS. Od února řídil unijní generální direktorát pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv.

Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce

3. prosince 2025  10:09

