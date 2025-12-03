Belgická policie tři obviněné zadržela při úterních raziích v budovách EEAS, vysoké školy a v domech podezřelých, později je podle Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) propustila.
EPPO uvádí, že mezi dalšími dvěma obviněnými je vedoucí pracovník College of Europe v Bruggách a vysoce postavený úředník Evropské komise. Agentury Reuters a AFP s odvoláním na své zdroje informovaly, že mezi zadrženými je evropský diplomat Stefano Sannino, který několik let působil jako generální tajemník EEAS.
Podle EPPO souvisí obvinění s podezřením na podvody spojené se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.
Belgická policie při razii zadržela bývalou šéfku evropské diplomacie
Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. V roce 2014 byla na několik měsíců italskou ministryní zahraničí a před tím také poslankyní. Italové Mogheriniová a Sannino jsou dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.
Sannino je podle italského tisku i veřejně dostupného životopisu v italské a unijní diplomacii skoro 40 let. V prvních letech 21. století působil v kabinetech Romana Prodiho, když politik z italské Bologně vedl Evropskou komisi a pak italskou vládu. Později působil v unijních institucích, v letech 2013 až 2016 byl italským velvyslancem při EU. Z funkce ho odvolal tehdejší premiér Matteo Renzi, protože podle něj Sannino nehájil dostatečně rázně italské zájmy. Diplomat pak působil jako italský velvyslanec v Madridu, kde vyvolal polemiku, protože nechal vyvěsit na budově ambasády duhovou vlajku na podporu LGBT+ komunity. Ve Španělsku navázal bližší vztah s Josepem Borrellem, se kterým se vrátil do Bruselu na post generální tajemníka EEAS. Od února řídil unijní generální direktorát pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv.