Krok odsoudili také nejvyšší představitelé Demokratické strany v Kongresu s tím, že načasování takto krátce před kongresovými volbami vyvolává otázky, píše agentura AP.
Prohlídku provedli agenti vyšetřovacího odboru (HSI) ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Ministerstvo spravedlnosti v pondělním prohlášení uvedlo, že šlo o zákonně schválenou prohlídku v oblasti hlavního města Washingtonu.
Omarová podle AP zdůraznila, že „nebude umlčena“ a razii ve svém domě označila za „nejnovější eskalaci“ v zastrašovací kampani prezidenta Donalda Trumpa.
Dva zdroje stanice Fox News uvedly, že domovní prohlídka souvisí s trestním vyšetřováním podvodu týkajícího se imigračních dokumentů této kongresmanky somálského původu, které za ni vyplnil její nyní již zesnulý otec, když byla ještě dítě. Viceprezident J.D. Vance v minulosti Omarovou obvinil z imigračního podvodu, což politička odmítla.
Čtyřiačtyřicetiletá Omarová zastupuje minnesotský okrsek zahrnující Minneapolis. Do Sněmovny reprezentantů byla poprvé zvolena v roce 2018 a je známá jako jedna ze zákonodárkyň, které zastávají progresivní postoje a otevřeně oponují republikánskému prezidentovi Trumpovi.
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Razie přichází necelý měsíc před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž se republikáni budou snažit obhájit svou těsnou většinu v Kongresu. Omarová, která usiluje o znovuzvolení, zastupuje volební obvod, který mají demokraté prakticky jistý, píše agentura Reuters. V roce 2024 zvítězila ve volbách s náskokem 50 procentních bodů.
Domovní prohlídku u Omarové odsoudili čelní demokraté v Kongresu. „Donald Trump a extrémisté z krajní pravice již léta neúnavně útočí na kongresmanku Omarovou prostřednictvím hanebných osobních útoků a nepodložených obvinění,“ uvedli přední představitelé Demokratické strany ve Sněmovně reprezentantů.
„Nyní, méně než 30 dní před volbami do Kongresu, se jeho násilná mašinérie hromadných deportací snesla na dům řádně zvolené členky Kongresu a její rodiny,“ dodali.