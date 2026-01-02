Federální agenti v USA koncem roku zmařili útok plánovaný Islámským státem

  20:02
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zmařil údajný útok, který se chystal na Silvestra provést za použití nožů a kladiv muž ze Severní Karolíny inspirovaný teroristickou organizací Islámský stát.
Kanceláře FBI. | foto: ČTK

V pátek o tom informovaly agentury Reuters a AP s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti.

Osmnáctiletý Christian Sturdivant byl podle prohlášení ministerstva obviněn z pokusu o poskytování materiální podpory zahraniční teroristické organizaci. Sturdivant, jehož federální agenti zatkli ve středu, se k obvinění dosud nevyjádřil. Dnes byl poprvé předveden před soudce, další slyšení je plánováno na 7. ledna.

Sturdivant přísahal věrnost Islámskému státu (IS) a útok plánoval v obchodě s potravinami a v restauraci rychlého občerstvení v Mint Hill na předměstí Charlotte, řekl novinářům podle Reuters státní zástupce Severní Karolíny Russ Ferguson. „Připravoval se na džihád a umírat měli nevinní lidé,“ dodal.

FBI zatkla Afghánce, který plánoval teroristický útok v den prezidentských voleb

Agenti FBI při prohlídce domu podezřelého nalezli ručně psaný dokument nazvaný „Útok na Nový rok 2026“, podle kterého plánoval pobodat až 20 lidí a rovněž měl v úmyslu zaútočit na zasahující policisty. V jeho ložnici pak agenti zajistili kladiva a nože.

Sturdivant útok plánoval asi rok a v prosinci pak komunikoval on-line se dvěma tajnými agenty FBI a newyorské policie, o nichž se domníval, že jsou členy ISIS. Podle žaloby jim poslal fotografie dvou kladiv a jednoho nože a probíral s nimi plán útoku.

Zásah proti Islámskému státu v Turecku skončil přestřelkou, tři policisté zemřeli

V hledáčku FBI ovšem byl už od ledna 2022 jako nezletilý po zjištění, že byl v kontaktu se členem IS v Evropě a podle jeho pokynů chystal útok kladivem, uvedl úřad. V souvislosti s tímto incidentem nebyl obviněn, ale podstoupil psychologické vyšetření.

FBI v polovině prosince mimoto také oznámil, že zmařil bombové útoky na několik cílů v Kalifornii včetně imigračních agentů z Úřadu pro imigraci a cla (ICE), které plánovala na Silvestra spáchat krajně levicová propalestinská a protivládní skupina.

