Federální agenti v USA koncem roku zmařili útok plánovaný Islámským státem

V pátek o tom informovaly agentury Reuters a AP s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti.
Osmnáctiletý Christian Sturdivant byl podle prohlášení ministerstva obviněn z pokusu o poskytování materiální podpory zahraniční teroristické organizaci. Sturdivant, jehož federální agenti zatkli ve středu, se k obvinění dosud nevyjádřil. Dnes byl poprvé předveden před soudce, další slyšení je plánováno na 7. ledna.
Sturdivant přísahal věrnost Islámskému státu (IS) a útok plánoval v obchodě s potravinami a v restauraci rychlého občerstvení v Mint Hill na předměstí Charlotte, řekl novinářům podle Reuters státní zástupce Severní Karolíny Russ Ferguson. „Připravoval se na džihád a umírat měli nevinní lidé,“ dodal.
Agenti FBI při prohlídce domu podezřelého nalezli ručně psaný dokument nazvaný „Útok na Nový rok 2026“, podle kterého plánoval pobodat až 20 lidí a rovněž měl v úmyslu zaútočit na zasahující policisty. V jeho ložnici pak agenti zajistili kladiva a nože.
Sturdivant útok plánoval asi rok a v prosinci pak komunikoval on-line se dvěma tajnými agenty FBI a newyorské policie, o nichž se domníval, že jsou členy ISIS. Podle žaloby jim poslal fotografie dvou kladiv a jednoho nože a probíral s nimi plán útoku.
V hledáčku FBI ovšem byl už od ledna 2022 jako nezletilý po zjištění, že byl v kontaktu se členem IS v Evropě a podle jeho pokynů chystal útok kladivem, uvedl úřad. V souvislosti s tímto incidentem nebyl obviněn, ale podstoupil psychologické vyšetření.
FBI v polovině prosince mimoto také oznámil, že zmařil bombové útoky na několik cílů v Kalifornii včetně imigračních agentů z Úřadu pro imigraci a cla (ICE), které plánovala na Silvestra spáchat krajně levicová propalestinská a protivládní skupina.