„Díky rychlému zásahu FBI, našich partnerů a ministerstva spravedlnosti v rámci operace zahrnující několik států je nyní několik osob ve vazbě a plánované útoky byly včas zmařeny,“ uvedl Patel v příspěvku s tím, že FBI a jeho partneři z řad bezpečnostních složek se o hrozbě útoku na zápasy dozvěděli 10. června.
Podle zdroje agentury AP bylo zatčeno pět lidí, mimo jiné v Kalifornii, Missouri a Ohiu.
Stanice Fox News uvedla, že strůjci zmařeného útoku chtěli použít drony s výbušninami a zasáhnout budovy v blízkosti akce a následně střílet na utíkající davy. Útočníci pak podle Fox News chtěli prolomit brány k Bílému domu.
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Patel reportáž Fox News sdílel. Podle televize o plánech zaútočit na komunikační platformě Signal komunikovalo 23 lidí.
Stanice NBC News uvedla, že podrobnosti o údajném útoku nebyla schopna nezávisle ověřit. Vysoce postavený zdroj z bezpečnostních sil ale stanici sdělil, že se jednalo o poměrně závažný incident. Mluvčí FBI stanici odkázal na Patelův příspěvek.