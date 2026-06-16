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Zmařili jsme útok na Trumpovy narozeniny, terčem byl i Bílý dům, tvrdí FBI

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  14:37
Šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel uvedl, že FBI ve spolupráci s policií zmařil útok, který byl plánovaný na zápasy smíšených bojových umění v osmistěnné kleci, které se uskutečnily v neděli před Bílým domem na počest 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa.

„Díky rychlému zásahu FBI, našich partnerů a ministerstva spravedlnosti v rámci operace zahrnující několik států je nyní několik osob ve vazbě a plánované útoky byly včas zmařeny,“ uvedl Patel v příspěvku s tím, že FBI a jeho partneři z řad bezpečnostních složek se o hrozbě útoku na zápasy dozvěděli 10. června.

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Podle zdroje agentury AP bylo zatčeno pět lidí, mimo jiné v Kalifornii, Missouri a Ohiu.

Stanice Fox News uvedla, že strůjci zmařeného útoku chtěli použít drony s výbušninami a zasáhnout budovy v blízkosti akce a následně střílet na utíkající davy. Útočníci pak podle Fox News chtěli prolomit brány k Bílému domu.

Hymna, přelet stíhaček a zápasy v kleci. Takto Trump oslavil osmdesáté narozeniny

Patel reportáž Fox News sdílel. Podle televize o plánech zaútočit na komunikační platformě Signal komunikovalo 23 lidí.

Stanice NBC News uvedla, že podrobnosti o údajném útoku nebyla schopna nezávisle ověřit. Vysoce postavený zdroj z bezpečnostních sil ale stanici sdělil, že se jednalo o poměrně závažný incident. Mluvčí FBI stanici odkázal na Patelův příspěvek.

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