Pobočka stanice ABC News odvysílala záběry zachycující Patela na akci ve městě Lynchburg ve Virginii. Stalo se tak poté, co ruská stanice MS NOW s odkazem na dva nejmenované zdroje tvrdila, že Patel přiletěl do Ruska na dvoudenní návštěvu, na níž jej hostí ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), tedy tamní kontrarozvědka.
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“Kash Patel je ve skutečnosti tady... na Liberty U, kde se účastní akce na počest příslušníků bezpečnostních složek,“ uvedl FBI s odkazem na akci na soukromé vysoké škole Liberty University.