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Šéf FBI Patel je v Moskvě, tvrdili v Rusku. Američané to následně popřeli

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  22:05
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení Senátního výboru pro soudnictví věnovaném dohledu nad FBI. (15. září 2026) | foto: AP

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
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Šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel se ve Virginii účastní bezpečnostní akce, uvedl dnes FBI. Popřel tak zprávu, že Patel přiletěl do Ruska.

Pobočka stanice ABC News odvysílala záběry zachycující Patela na akci ve městě Lynchburg ve Virginii. Stalo se tak poté, co ruská stanice MS NOW s odkazem na dva nejmenované zdroje tvrdila, že Patel přiletěl do Ruska na dvoudenní návštěvu, na níž jej hostí ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), tedy tamní kontrarozvědka.

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“Kash Patel je ve skutečnosti tady... na Liberty U, kde se účastní akce na počest příslušníků bezpečnostních složek,“ uvedl FBI s odkazem na akci na soukromé vysoké škole Liberty University.

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