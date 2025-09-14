FBI pálila pervitin v kafilérii, čtrnáct zaměstnanců útulku se nadýchalo dýmu

V sobotu o tom na svých internetových stránkách informovala televize CBS News. Zvířata žijící v útulku, 75 psů a koček, bylo nutné evakuovat.
FBI v objektu, kde se nachází útulek, spálila asi 900 gramů zabaveného metamfetaminu v zařízení patřícím městu, které je běžně využívané jako kafilérie při likvidaci těl uhynulých zvířat. Dým se ovšem dostal špatným směrem. Když zahalil část, kde se nachází útulek, domnívala se jeho vedoucí Triniti Halversonová, že jde o následek likvidace kadávrů. Řekla, že o tom, že spalovací zařízení využívá i FBI, nevěděla.
|
Trumpův spojenec Patel je novým šéfem FBI. Senát ho zvolil těsnou většinou
Halversonová uvedla, že ji silně bolela hlava a v krku, ostatní pracovníci útulku byli malátní, potili se kašlali. „Mejdan to nebyl,“ řekla vedoucí.
Postižení se o tom, že se nadýchali dýmu ze spalovaného metamfetaminu, dozvěděli, když byli v nemocnici, informoval je o tom zástupce města. Většina z nich strávila několik hodin v hyperbarické komoře.
O zvířata z útulku se postaral veterinář a pak byla umístěna do dočasných domovů. Jsou mezi nimi čtyři koťata, která jsou pod zvláštním dohledem, protože přebývala v uzavřené zakouřené místnosti.
Útulek musí zůstat mimo provoz do doby, než se prokáže, že už není kontaminovaný.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz