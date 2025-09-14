FBI pálila pervitin v kafilérii, čtrnáct zaměstnanců útulku se nadýchalo dýmu

Čtrnáct zaměstnanců útulku pro zvířata ve městě Billings v americkém státu Montana muselo vyhledat lékařskou pomoc kvůli tomu, že se nadýchali dýmu ze zabaveného metamfetaminu, který v objektu spalovali zástupci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
FBI pálila pervitin v kafilérii, čtrnáct zaměstnanců blízkého útulku se nadýchalo dýmu. (13. září 2025) | foto: AP

V sobotu o tom na svých internetových stránkách informovala televize CBS News. Zvířata žijící v útulku, 75 psů a koček, bylo nutné evakuovat.

FBI v objektu, kde se nachází útulek, spálila asi 900 gramů zabaveného metamfetaminu v zařízení patřícím městu, které je běžně využívané jako kafilérie při likvidaci těl uhynulých zvířat. Dým se ovšem dostal špatným směrem. Když zahalil část, kde se nachází útulek, domnívala se jeho vedoucí Triniti Halversonová, že jde o následek likvidace kadávrů. Řekla, že o tom, že spalovací zařízení využívá i FBI, nevěděla.

Halversonová uvedla, že ji silně bolela hlava a v krku, ostatní pracovníci útulku byli malátní, potili se kašlali. „Mejdan to nebyl,“ řekla vedoucí.

Postižení se o tom, že se nadýchali dýmu ze spalovaného metamfetaminu, dozvěděli, když byli v nemocnici, informoval je o tom zástupce města. Většina z nich strávila několik hodin v hyperbarické komoře.

O zvířata z útulku se postaral veterinář a pak byla umístěna do dočasných domovů. Jsou mezi nimi čtyři koťata, která jsou pod zvláštním dohledem, protože přebývala v uzavřené zakouřené místnosti.

Útulek musí zůstat mimo provoz do doby, než se prokáže, že už není kontaminovaný.

Nejčtenější

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
