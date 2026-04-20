Hodně pije a má nevysvětlitelné absence. Rozlícený šéf FBI žaluje list pro pomluvu

  21:41
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel v pondělí podal žalobu za pomluvu na časopis The Atlantic a jeho reportérku Sarah Fitzpatrickovou poté, co publikace v pátek zveřejnila článek s tvrzením, že Patel nadměrně pije, čímž by mohl ohrožovat národní bezpečnost. Patel obvinění popírá a žádá odškodné 250 milionů dolarů (5,2 miliardy Kč).
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu ve Washingtonu. (16. září 2025) | foto: Jonathan ErnstReuters

The Atlantic reagoval sdělením, že si za svým zpravodajstvím stojí a že se bude bránit proti žalobě, kterou označil za neopodstatněnou, píší agentury Reuters a AP.

Fitzpatricková v článku s odkazem na dvě desítky zdrojů z řad současných i bývalých zaměstnanců úřadu napsala, že šéf FBI příliš pije, v práci je někdy indisponován a nadto se obává o svou funkci.

Jeho chování, včetně „zjevné opilosti i nevysvětlitelných absencí“, podle článku vyvolalo znepokojení u představitelů FBI a ministerstva spravedlnosti. Jeden z činitelů podle časopisu řekl, že obavy z toho, co by se stalo v případě teroristického útoku na území USA, mu „nedávají spát“.

Bílý dům časopisu sdělil, že Patel je nadále klíčovým členem Trumpova týmu pro právo a pořádek a že má zásluhu na poklesu zločinnosti v zemi. Tvrzení The Atlantic popřelo i ministerstvo spravedlnosti.

Patel v žalobě podané u okresního soudu ve Washingtonu zprávy o sobě odmítl a časopis kritizoval za to, že se opírá o anonymní zdroje. Fitzpatricková uvedla, že zdrojům zaručila anonymitu, aby mohly „hovořit o citlivých informacích a soukromých konverzacích“.

„Článek časopisu The Atlantic je lež. Před zveřejněním jim byla sdělena pravda, ale oni se přesto rozhodli otisknout nepravdivé informace,“ řekl šéf FBI v rozhovoru s Reuters.

„Stojíme si za svým zpravodajstvím o Kashi Patelovi a budeme usilovně bránit The Atlantic a naše novináře proti této neopodstatněné žalobě,“ uvedl časopis v prohlášení.

Nejvyšší soud USA stanovil pro žaloby za pomluvu přísná kritéria. Patel, jako veřejně známá osoba, podle nich musí prokázat, že časopis The Atlantic nebo jeho reportérka věděli, že článek je nepravdivý, a přesto ho zveřejnili.

Hodně pije a má nevysvětlitelné absence. Rozlícený šéf FBI žaluje list pro pomluvu

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel v pondělí podal žalobu za pomluvu na časopis The Atlantic a jeho reportérku Sarah Fitzpatrickovou poté, co publikace v pátek...

20. dubna 2026  21:41

