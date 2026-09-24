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Farageova strana se po skandálech propadá, přeskočili ji labouristé i toryové

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  13:48
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026)

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026) | foto: Reuters

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Britská protiimigrační strana Reform UK po více než roce ve voličských průzkumech klesla na třetí místo za dvojici tradičních parlamentních stran labouristů a konzervativců. Podle dvou aktuálních průzkumů citovaných dnes britskými médii by volby vyhráli vládní labouristé, zatímco dosud dlouhodobě vévodící Reform UK by získala méně poslanců než konzervativci, ačkoli i tak by její výsledek byl výrazným zlepšením proti současnému zastoupení v parlamentu.

Průzkum agentury YouGov zjistil, že pokud by se parlamentní volby v Británii konaly nyní, labouristé by získali 241 křesel, což by jim na rozdíl od současných 403 nestačilo na jednobarevnou většinovou vládu. Je to však poprvé od jara 2025, co se výrazněji dostali před stranu zastánce brexitu a výrazného odloučení od Evropské unie Nigela Farage, která dlouhodobě průzkumům vévodila. Anketa YouGov jí přisuzuje až třetí místo se 123 poslanci, když druhá příčka patří konzervativcům se 130 křesly.

Reform UK se potýká s poklesem preferencí poté, co ji v září začala vyšetřovat policie a dva přední představitelé rezignovali na funkce kvůli videozáznamu, v němž zvažovali možnosti obejít volební pravidla týkající se financování. I tak by však její zisk dalece předčil současných osm poslaneckých křesel.

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Vládní labouristé naopak začali v průzkumech stoupat po červencovém nástupu nového premiéra Andyho Burnhama, který v čele vlády vystřídal nepopulárního a problémy stíhaného Keira Starmera.

Podle aktuálního průzkumu společnosti More in Common by labouristé získali 26 procent hlasů, konzervativci 23 a Reform UK 22 procent. Řádné volby se budou v Británii konat nejpozději v roce 2029.

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