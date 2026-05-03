AfD je problematická, prohlásil Farage. Nechápe její postoj k Putinovi

Vůdce britské nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage se kriticky vyjádřil na adresu německé proruské strany Alternativa pro Německo (AfD). Vadí mu její vstřícný postoj k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a dalším diktátorům. Zpochybnil též její hospodářskou politiku. Zároveň ale uvedl, že s AfD jeho strana sdílí úctu k vlastní kultuře.
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v Londýně. (26. listopadu 2025) | foto: Hannah McKayReuters

„Ty věci kolem Putina... je pro mě těžké je pochopit,“ řekl Farage v podcastu ML Meets, když byl dotázán na postoj AfD k Číně, Rusku a Íránu. „Tenhle vztah k některým diktátorům považuji za velmi, velmi problematický.“

Farage byl jednou z vůdčích postav brexitu, který vyvedl Británii z EU. Uvedl, že příliš nerozumí euroskeptické politice AfD. „Chtějí zůstat s eurem? Chtějí zpátky německou marku? To vše mi přijde poněkud nejasné,“ řekl.

Na otázku deníku Die Welt, čím se Reform UK liší od AfD, Farage odvětil, že především v „zahraniční politice a postoji k autoritářským režimům“ a právě do jisté míry i v hospodářské politice.

Rusko může v Německu rozpoutat ropnou krizi. Nahrálo by tím AfD

„Ale emocionální jádro, potřeba kulturní stability, to je naprosto pochopitelné,“ doplnil, kde se jeho strana s AfD shoduje. Obě se prezentují jako vlastenecké, konzervativní a protimigrační.

„Zastávají totiž kulturní postoj, který říká: ‚Jsme Němci. Nestydíme se za to. Nechceme, aby tuto kulturu radikálně změnili ti, kteří sem přicházejí a chtějí nám vnutit svou kulturu‘,“ vysvětlil lídr Reform UK, co se mu na AfD líbí.

„To je ta emocionální stránka, kterou plně chápu a která byla v Německu démonizována, stejně jako v této zemi. Přesto je to ve skutečnosti naprosto úctyhodný a slušný postoj,“ dodal.

AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra

Farage označuje AfD v zásadě za „směsici“. S některými jejími členy se podle něj „dá spolupracovat, jiné považuje za „problematické“.

AfD se dlouhodobě vyznačuje skepsí k Ukrajině a příznivým pohledem na Rusko. Kritizuje sankce a požaduje obnovení proudění ruského plynu a ropy do Německa. Někteří její členové navštívili i Moskvu, od čehož se nicméně distancovala i spolupředsedkyně strany Alice Weidelová.

Druhý šéf AfD Tino Chrupalla naopak vzbudil pozornost, když prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin mu nic neudělal a Rusko není pro Německo momentálně nebezpečím, „na rozdíl od Polska“.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

