Jeli fandit do Budapešti, skončili v Bukurešti. Francouzi netrefili letadlo

Tři z mužů si omylem zarezervovali letenky do Bukurešti, napsaly rumunské noviny Jurnalul National. Druhá polovina palubních lístků měla za cílovou destinaci Budapešť.



„Jako bychom byli ve filmu Sám doma, ztracen v Bukurešti. Snažíme se zjistit, kde k chybě došlo. Jestli v cestovní kanceláři, nebo na letišti. Je velmi možné, že jsme jednoduše nastoupili do jiného letadla,“ řekl jeden z francouzských fotbalových nadšenců.



Francouzi si po přistání ani nevšimli, že jsou ve špatném městě. Bez přílišného přemýšlení si muži povídali s ostatními fotbalovými fanoušky, kteří přijeli do Bukurešti podpořit ukrajinský tým. Až později si ale všimli, že jejich cesta nesměřovala ke stadionu.

„Myslel jsem, že na zápas chodí i maďarští fanoušci. Šli jsme za nimi. Doufali jsme, že znají dobře cestu na stadion. Nikdy by nás nenapadlo, že jsou to Ukrajinci. Ale nemohli jsme na to přijít, neznáme ani maďarštinu, ani ukrajinštinu nebo ruštinu. Připadalo mi divné, že nešli na stadion, ale myslel jsem si, že chvíli zůstaneme v hospodě a pak půjdeme na zápas,“ popsal další z Francouzů.



Až když muže v hospodě oslovil rumunský novinář a vysvětlil jim celou situaci, uvědomili si, že jejich lístky na zápas mistrovství Evropy jsou zbytečné. Francouzi svému týmu fandili, přišli ale o atmosféru v Puskas aréně a zápas sledovali v televizi v bukurešťské hospodě.

„Je to poprvé, co jsme cestovali do této části Evropy. Abych byl upřímný, pro mě až dodnes nebyl rozdíl mezi Bukureští a Budapeští. Musíme se dozvědět více o Evropě,“ řekl jeden z Francouzů.



Následně si fanoušci zarezervovali ubytování. V nesprávném městě se rozhodli zůstat o něco déle. Podle plánu Eura bylo totiž možné, že Francii bude čekat zápas v Bukurešti. „Není to legrační, že náš národní tým přijde za námi?“ uzavřeli nešťastnou příhodu Francouzi.

Francie se v National Areně v Bukurešti střetne nakonec se Švýcarskem v pondělí. Francouzi se tak zápasu přeci jen dočkají, ač v jiném státě i proti jinému týmu.