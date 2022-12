Jednou my, podruhé oni. Jak souvisí sebeúcta fandů s výsledky týmu

Sebeúcta fanoušků a jejich pocit sounáležitost jsou podle vědců přímo spojeny s jejich oblíbeným mužstvem. Přestože nemají přímý podíl na výsledcích zápasů, každou výhru i prohru pociťují jako svou vlastní. Úspěch či neúspěch tak mění nejen to, jak se oblékají, ale i to, jak o svém týmu mluví, napsal list The Washington Post (WP).