„To si nezasloužila.“ Francouz u soudu přiznal znásilňování manželky s jinými

„Jsem vinen,“ řekl muž u soudu. „Znásilňoval jsem stejně jako ti (ostatní obžalovaní), kteří tu sedí. Všichni to věděli a nemohou tvrdit opak,“ řekl muž na adresu 50 obviněných, kteří využili jeho nabídku a znásilnili Gisele Pelicotovou, která byla omámená silnými léky proti bolesti.

„Je mi líto, co jsem provedl, a žádám o odpuštění, přestože je to neodpustitelné,“ řekl Pelicot a dodal, že si to jeho žena nezasloužila.

Jedenasedmdesátiletý Pelicot se rozhodl u soudu vypovídat a začal popisem svého dětství. Uvedl, že byl v devíti letech znásilněn a o pět let později byl přinucen se účastnit znásilnění, když byl jako učeň na stavbě.

Řekl také, že jeho traumata ukončila až jeho manželka, která byla skvělou partnerkou, s níž byl šťastný.

Ještě v úterý na začátku jednání nebylo jasné, zda se Pelicot u soudu objeví. Už týden byl nemocný a odmítal se dostavit k soudu.

Soudce Roger Arata v pondělí nařídil analýzu jeho zdravotního stavu a dva soudní lékaři se shodli, že Pelicot je účasti i výpovědi schopen po zdravotní i psychické stránce. Lékaři soudu navrhli pravidelné přestávky na odpočinek a možnost dodržovat pitný režim.

Důchodce Dominique Pelicot se při vyšetřování přiznal, že v letech 2011 až 2020 své ženě bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu. Pak manželku nabízel na internetu zdarma ke znásilnění. Jeho nabídky využilo 92 mužů, před soudem jich je 50, ostatní se nepodařilo identifikovat.