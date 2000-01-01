Španělská Valencie v těchto dnech opět ožívá slavnostmi zvanými Fallas, během nichž jsou v jejích ulicích k vidění obří figuríny. Jednou z „fallas“ je například obří nahý Donald Trump, který sedí na trůnu a místo penisu má raketu s nápisem „Jsem stále král“. Na rameni má malého Vladimira Putina.
Populárním terčem protiválečné satiry se ve Valencii stal kromě Trumpa také izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který byl podle mnohých hlavní hybnou silou útoku proti Íránu.
U jejich zrodu stáli zřejmě tesaři, kteří z odřezků a dalšího materiálu vyráběli nejrůznější figuríny.
Slavnosti jsou od roku 2016 zapsány na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Slavnosti, nazvané podle označení pro pochodeň ze staré valencijštiny, se konají před svátkem svatého Josefa, který je patronem tesařů.
Vyvrcholením oslav je 19. březen, kdy se pozdě večer spálí všechny obří figuríny s výjimkou dvou, které porota označí za nejlepší.
