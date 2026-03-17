Nahý Trump, mimino Bibi. Španělé si při svátku obřích figurín neberou servítky
Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň
Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl
Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...
Moravec jako škůdce českého národa? Klausův výrok odsoudila novinářská obec
Český výbor mezinárodní novinářské organizace International Press Institute (IPI) odsoudila výrok bývalého prezidenta Václava Klause, který označil novináře Václava Moravce za „škůdce českého...
OBRAZEM: Měnila soucit v čin. Se zakladatelkou Stonožky se loučil Eben i Plachetka
V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš...
Úředníci v Rokycanech zabavili lvy a pumu z nelegálního chovu, odvezli je do zoo
Zástupci ministerstva životního prostředí, policie a veterinář od středečního rána zasahovali u chovatele Josefa Novotného, který kousek od centra Rokycan nelegálně držel divoké šelmy. Rozhodnutím...
„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu
Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...
SPD chce prezidentovi sebrat jednu z pravomocí. Dětinské, reaguje opozice
Prezident republiky možná přijde o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu zákona o zahraniční službě ve středu doporučil schválit hlasy vládního tábora...
NATO musí prodloužit palivové potrubí daleko na východ, míní německý generál
NATO potřebuje prodloužit vlastní síť palivových potrubí z dob studené války o stovky kilometrů směrem na východ, a zajistit tak dostatečné zásoby pohonných hmot svým jednotkám pro případ budoucího...
„Bude to masakr.“ Izrael rozdmýchává revoluci, Íránci mu dávají tipy, kde udeřit
Izraelská armáda se při útocích proti Íránu začíná soustředit i na jeho běžný bezpečnostní aparát. Terčem úderů jsou policejní sklady či kontrolní místa, přičemž tipy přicházejí i od Íránců. Izraelci...
Kajínek, Návštěvníci, Hoří, má panenko, Sbormistr... Když filmy řeší soud
Kontroverze okolo filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka není ojedinělým případem, kdy se dílo potýkalo se soudními spory a tahanicemi. V dějinách české a československé kinematografie najdeme...
Rada ČT schválila řediteli Chudárkovi plný pololetní bonus. Dostane 1,7 milionu
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dostane za druhé pololetí minulého roku bonus v plné výši, tedy 1,73 milionu korun. Ve středu o tom rozhodla Rada ČT. Bonus za pololetí se vypočítává...
Izrael hlásí zabití íránského ministra bezpečnosti a avizuje další „překvapení“
Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba, uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že dnes ještě přijdou „významná překvapení“. Írán...
Ve švýcarském středisku se utrhla kabina lanovky a zřítila se ze svahu. Jeden mrtvý
V lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku se utrhla kabina lanovky. Zahynul jeden člověk, oznámil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. O identitě oběti, která byla v kabině...
Že nás ruší, jsem zjistil z tiskovky, říká šéf krizového týmu na vnitru. Opozice se bouří
Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Sdělil to šéf týmu Jan Paťawa. Pro...