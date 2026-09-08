Argentina si už zase brousí zuby na Falklandy. Tentokrát jde o ropu

Po léta platilo, že nejdůležitějšími produkty falklandské ekonomiky jsou olihně a ovčí vlna. Už za dva roky to však může být ropa. Tou dobou by se totiž měla rozjet těžba na ropném poli Sea Lion nacházejícím se asi dvě stě kilometrů severně od nehostinného souostroví v jižním Atlantiku.
Není to žádný gigaprojekt, do pěti let by měl produkovat asi 50 tisíc barelů denně. Hrstka obyvatel britského zámořského území se však už nyní těší na hospodářský boom. Hrubý domácí produkt ostrovů by se měl až ztrojnásobit a těžaři slibují, že místní administrativa na daních a licenčních poplatcích ročně inkasuje 280 milionů liber (bezmála osm miliard korun).
Milei jako celoživotní anglofil dosud razil navazování kontaktů s Londýnem. Jenže dnes mu kvůli tvrdým škrtům a stavu ekonomiky padají preference.