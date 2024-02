Británie je připravena vás chránit. Cameron na Falklandech jitřil staré jizvy

Argentina se snaží o obnovení rozhovorů o Falklandech. Británie však tvrdí, že to není na pořadu dne, pokud místní obyvatelé chtějí zůstat pod britskou správou. Podle sčítání z roku 2021 žije na ostrovech asi 3 700 lidí.

„Dokud budou Falklandy chtít být součástí britské rodiny, jsou v ní naprosto vítány a my je budeme podporovat a pomáhat jim chránit se a bránit; a to, pokud jde o mě, tak dlouho, jak budou chtít,“ prohlásil Cameron. „A doufám, že to bude na hodně dlouho, možná navždy,“ dodal.

Je to první návštěva britského ministra zahraničí na souostroví po téměř třiceti letech. Cameron zavítal mimo jiné na místa, kde se v roce 1982 odehrály boje s argentinskými vojáky. Navštívil také vojenský hřbitov a vzdal hold padlým, kterých bylo na britské straně 255 a na argentinské 649.

Britská provokace, soudí Argentina

„Vážíme si rozhodnutí britského ministra zahraničí Camerona zahrnout Argentinu do cesty po regionu. Rádi ho příště přivítáme také v Buenos Aires,“ uvedla v reakci argentinská ministryně zahraničí Diana Mondinová. Mluvčí jejího ministerstva předtím řekl, že Argentina trvá na svých nárocích vůči spornému souostroví. Guvernér argentinského území Tierra del Fuego, které sousedí s Falklandy, Gustavo Melella označil symbolicky Camerona za nežádoucí osobu a odsoudil další britskou provokaci.

Argentinský prezident Javier Milei, který nastoupil do úřadu v listopadu, prohlásil, že Buenos Aires by se mělo pokusit získat diplomatickou cestou zpět ostrovy, označované v Argentině jako Malvíny.

V roce 2013 se obyvatelé Falkland v referendu téměř jednomyslně vyslovili pro setrvání pod britskou nadvládou a pro zachování statusu britského zámořského území.

„Samozřejmě chceme mít dobré vztahy s Buenos Aires, s argentinskou vládou,“ řekl novinářům Cameron, který se s Mileiem setkal minulý měsíc na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. „Nová vláda, myslím, podnikla některé pozitivní kroky a my s nimi budeme mít dobré vztahy. Nikdy to však nebude na úkor přání obyvatel Falklandských ostrovů,“ dodal.