Američtí agenti založili falešnou univerzitu, napálili hlavně Indy

Univerzita Farmington v čele s ředitelem Alim Minalim měla své stránky plné fotografií bystrých a veselých studentů, spravovala vlastní twitterový účet a zájemce pravidelně informovala o sněhových kalamitách ve státě Michigan. Nové studenty lákala mimo jiné i na flexibilní rozvrh nebo skvělé vyučující. Jejím mottem bylo Scientia et Labor - věda a práce.

Fotky ovšem pocházely z agentury Shutterstock, ředitel mluvící čtyřmi světovými jazyky byl vymyšlený a v sídle prestižní školy nikdy nikdo neviděl ani studenty, ale ani profesory. Falešnou univerzitu v roce 2015 založili v rámci tajné operace Paper Chase agenti imigračního úřadu ICE při ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Chtěli zjistit, jak rozšířená je ve Spojených státech praktika „pay to stay“, tedy „zaplatit a zůstat“.

Vyhledávají ji mladí lidé ze zahraničí, kteří se do USA dostávají legálně díky studentskému vízu. Ve chvíli, kdy získají titul, by se měli odstěhovat. Do toho se však mnohým nechce, a tak se ochotně zapíšou na další univerzitu, na imigračním úřadu předloží získaná potvrzení a svůj pobyt si tím prodlouží. Právě na to si ministerstvo chtělo posvítit.

Na „fejkové“ univerzitě se za studium platilo od 8,5 tisíce do 11 tisíc dolarů ročně (zhruba od 190 tisíc do 246 tisíc korun). Všichni úspěšně zapsaní měli podle americké policie jasno v tom, že ve skutečnosti nic studovat nebudou. Klec spadla až ve středu, kdy si pro ně přišla policie, píše americký deník The Washington Post.

Nejdřív jste je napálili a teď je za to zatýkáte, říkají kritici

Celkový počet studentů prokuratura nesdělila, po celých Spojených státech však začala vyšetřovat 130 lidí, z nichž kromě jediného jsou všichni Indové. Za ty se podle BBC okamžitě postavila prostřednictvím své ambasády Indie, která vůči Spojeným státům vznesla diplomatický protest a říká, že mnozí z mladých Indů mohli být jednoduše napáleni.

Na to upozorňují i někteří právníci. „Vláda použila velmi diskutabilní a znepokojující metody, aby tyto zahraniční studenty přiměla k přihlášení se k této organizaci,“ říká Ravi Mannam, který se v Atlantě zabývá imigračním právem. Vyjmenovává, že se studenti zapisovali i proto, že potřebovali vyplnit prostor mezi vypršením jednoho víza a získáním nového, pracovního, nebo protože věřili, že jim farmingtonská univerzita uzná kredity z předchozího studia.

To však úřady odmítají. „Každý zahraniční občan, který se ‚přihlásil‘ a zaplatil ‚zápisné‘, věděl, že nebude navštěvovat žádné hodiny, nebude získávat kredity a nebude činit žádný pokrok směrem k získání opravdového titulu v daném akademickém oboru,“ uvedla prokuratura s tím, že „studenti věděli, že šlo o nelegální strukturu a že by měli zachovávat diskrétnost, když o ní budou s někým mluvit“.

Kromě studentů policisté zadrželi také osm „náhončích“, kteří si za to, že univerzitě pomohli najít nejméně šest set zájemců, naúčtovali 250 tisíc dolarů (5,6 milionu korun). Netušili přitom, že jim je vyplatili vládní agenti. Nyní jim hrozí až pět let za mřížemi.

„Všichni jsme si vědomi, že zahraniční studenti mohou být cenným přínosem pro naši zemi. Ale jak ukazuje tento případ, dobře míněný program studentských víz může být rovněž využíván a zneužíván,“ uvedl podle deníku The New York Times státní zástupce Matthew Schneider.

