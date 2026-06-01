Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Autor:
  12:31
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace Sea Shepherd, mezi nimi i jednoho Čecha, podle kterého místní porušili pravidla tradice.
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. | foto: Sea Shepherd

Na Faerských ostrovech se minulou středu odehrály tři tradiční lovy delfínů a velryb označované jako Grindadráp. Podle organizace Sea Shepherd při nich zahynulo celkem 706 kytovců, z toho 406 v hlavním městě Tórshavnu. Organizace zároveň upozorňuje na údajné porušování pravidel lovu i na nedostatečný dohled nad průběhem akcí.

Během dokumentování třetího lovu byli zadrženi dva dobrovolníci Sea Shepherd. Jedním z nich byl Čech Lukáš Matějíček. Podle organizace dobrovolníci pouze pořizovali záznamy pro následné předání institucím Evropské unie. Velrybáři je však obvinili z narušování lovu.

„Když jsme s kolegou přijeli na místo třetího grindu, rychle jsme pochopili, že velrybáři nemají situaci pod kontrolou. Nebyl dostatek lodí ani lidí a velryby byly zabíjeny přímo noži bez použití speciálních bodců,“ uvedl Matějíček.

Dodal, že po příjezdu policie byli oba dobrovolníci spoutáni a odvezeni na stanici. Po zaplacení pokuty ve výši 1 000 dánských korun (3 250 korun) byli ve čtvrtek propuštěni.

Většina Faeřanů považuje lov kytovců za podstatnou součást jejich kultury a historie. Grindadráp má proto pevně stanovená pravidla. Kytovec má být nejprve ochromen speciálním bodcem zavedeným do oblasti dýchacího otvoru a následně usmrcen proříznutím krku. Podle svědectví jednoho z velrybářů však při posledních lovech nebyl dostatek speciálního vybavení a řada zvířat byla podřezána bez předchozího ochromení.

Organizace také upozorňuje, že některá zvířata končila pod lodními šrouby nebo se zraňovala o kameny na pobřeží. Ve vesnici Hvalvík měli lovci podle Sea Shepherd k dispozici pouze jeden speciální bodec pro celé hejno čítající 132 zvířat.

„Události, které se tento týden odehrávají, nejsou ukázkou kulturní tradice. Jde o chaotické scény extrémního týrání zvířat,“ uvedla ředitelka kampaně Sea Shepherd na Faerských ostrovech Valentina Crastová. Organizace vyzvala evropské vlády, aby usilovaly o zákaz těchto lovů.

Faerské ostrovy jsou autonomním územím Dánska, nejsou však součástí Evropské unie. Nevztahují se na ně proto evropské zákazy lovu a ochrany malých kytovců. Podle Sea Shepherd faerská vláda dlouhodobě vyjednává výjimky z mezinárodních úmluv na ochranu delfínů a dalších druhů mořských savců.

V úterý navíc místní parlament schválil novelu zákona, která Grindadráp vyjímá ze zákona o ochraně zvířat. Kritici dlouhodobě upozorňují, že evropské instituce proti těmto lovům nevyvíjejí dostatečný tlak.

