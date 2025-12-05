Schválení nového zákona nebylo dopředu jisté. Podobný návrh byl totiž předložen už před rokem, ale v parlamentu nezískal většinu. „Parlament dal právě faerským ženám právo rozhodovat o svém těle a zvolit si potrat až do 12. týdne,“ uvedlo sdružení Fritt Val (Svobodná volba), které vedlo kampaň za přijetí nového zákona.
Faerské ostrovy leží v severním Atlantiku a zahrnují 18 ostrovů, na kterých žije přibližně 56 tisíc obyvatel. Míra plodnosti je na ostrovech výrazně vyšší než průměr Evropské unie. V EU je průměr 1,46 dítěte na ženu, zatímco na Faerských ostrovech to do roku 2023 bylo přes dvě děti na ženu. Nyní má každá faerská žena v průměru 1,8 dítěte.
V Evropě je úplný zákaz potratů výjimkou, platí pouze v Andoře a Vatikánu. Na Maltě, kde byly potraty zakázány, byly interrupce v červnu 2023 povoleny za přísných podmínek, konkrétně za předpokladu, že je ohrožen život matky nebo plod není životaschopný.
V Polsku bylo právo na potrat přísně omezeno v roce 2020. V Polsku lze legálně těhotenství přerušit jen v případech, že bylo důsledkem znásilnění či incestu anebo pokud ohrožuje život matky.
V Česku je potrat legální do 12. týdne a z důvodu genetického poškození.