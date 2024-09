Debaty v USA. Fakt věříte na fact-checking? Mazaná novinka pokrokové doby

Pojistka „na blbost“ má široký záběr. Jaké situace umí řešit?

Za své chování nese každý odpovědnost. Pokud tedy vaší vinou dojde k zásahu do osobní či majetkové sféry někoho jiného, zaplatíte za to. Pokud škodu způsobí vaše děti, také za to zaplatíte. Stejně...