Na Facebooku se prodávají ukradené artefakty. Třeba mozaika z Aleppa

Poté, co s informacemi o prodeji starožitností přišla britská stanice BBC, správci Facebooku zrušili 49 inkriminovaných skupin. Dalších nejméně 90 však na sociální síti dál funguje, upozorňují antropologové a experti na kulturní dědictví. V rámci projektu Athar monitorují prodej starožitností vypleněných na archeologických nalezištích v Sýrii a Iráku, ale i Egyptě, Tunisku či Libyi.

Podle nich nejde o artefakty ukradené z muzeí, ale o starožitnosti uloupené přímo z hrobek na archeologických nalezištích a v sídlech starobylých památek, často poničených radikály z Islámského státu.

K dostání jsou třeba dlaždice s římskými mozaikami focené stále na původním místě, mimo jiné i v Aleppu. Takové věci nejsou vedeny v žádných katalozích a odborníci o nich často nevědí.

„Jsou to dosud neviděné věci. Jediný důkaz o jejich existenci získáme, když někdo zveřejní jejich fotku,“ říká profesor antropologie a blízkovýchodní historie Amr Azm z univerzity v Ohiu, který projekt Athar vede.

Nesouhlasí proto s postupem Facebooku, který celé skupiny po nahlášení maže. Mnohem lepší by totiž podle něj bylo, kdyby se jen zarazil další prodej. Důkazy o nalezených artefaktech by tak mohli využít nejen archeologové, ale i policie.

Starožitnosti byly často dlouho bezpečně uložené a pašeráci jen čekali, až pozornost veřejnosti o dění v Islámském státě uvadne. Před samotným prodejem také často falšují původ nabízených starožitností. Mnohé tak mohou být falešné, odborníci však upozorňují, že vzhledem k nasazení plenitelů a dostupným důkazům budou minimálně některé prodávané cennosti pravé.



Teroristé z IS, kteří v Sýrii a Iráku chtěli věčný chalífát, na obsazených územích ničili stovky předislámských památek, například v syrské Palmýře nebo irácké Hatře, a cennosti kradli.

Podle amerického deníku The New York Times to v době své vlády povolili i občanům s tím, že za každou uloupenou starožitnost museli vedení IS odvést dvacetiprocentní daň.

Mnozí to využili k záchraně jedinečných artefaktů, další je začali prodávat. A i když už je dnes Islámský stát minulostí, prodej pokračuje. Teroristé, kteří utekli zpět do svých rodných zemí, nabyté zkušenosti navíc využívají i tam a plení také tuniské nebo egyptské památky.

Cennosti pak i s fotografiemi nabízejí v arabských facebookových skupinách s desítkami tisíc členů a detaily obchodu pak vyjednávají v soukromých chatech přímo na Facebooku nebo v aplikaci WhatsApp.

Zájemci zase ve skupinách zveřejňují, co by se jim hodilo do sbírky. V jednom případě byla poptávka například po islámských rukopisech. A pašeráci se podle toho řídí. Profesor Azm tuto praxi nazývá „pleněním na objednávku“. Některé příspěvky podle něj ve skupinách také učí nové zloděje, jak cennosti na nalezištích najít a jak hrobky co nejlépe vykrádat.

Sociální sítě tak podle něj urychlují a modernizují praxi známou už od starého Egypta. „Když teď něco vykopete u sebe na zahradě a nebudete znát žádného pašeráka, můžete skočit na Facebook, sdílet fotografie svého nálezu a propojit se s lidmi, kteří budou mít zájem to od vás koupit,“ popisuje expert.

Vzácné historické předměty kradl Islámský stát tunelem (3/2017):