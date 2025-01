Instagram a Facebook skryly či smazaly poskytovatele potratových pilulek

Podle poskytovatelů potratových tablet se jednání platforem sociálních sítí v posledních dvou týdnech zintenzivnilo a bylo obzvláště patrné v posledních několika dnech. Jejich příspěvky a v některých případech celé účty přestaly být na Instagramu viditelné. Mezi zasaženými organizacemi je Aid Access, jeden z největších poskytovatelů potratových pilulek ve Spojených státech, Women Help Women nebo Just the Pill.

Internetová společnost Meta, která Facebook a Instagram vlastní, potvrdila pozastavení některých účtů a rozostření příspěvků. Meta některé z nich obnovila ve čtvrtek poté, co se jí list The New York Times na její činnost dotázal.

Meta je pod drobnohledem od chvíle, kdy Mark Zuckerberg začátkem ledna oznámil rozsáhlé změny v jejích zásadách o vyjadřování s cílem rozvolnit pravidla projevu v online prostoru. Meta zruší program ověřování faktů a zavede místo něj systém Community Notes, který funguje na sociální síti X miliardáře Elona Muska. Zuckerbergův krok vyvolal obavy expertů na dezinformace a dalších, že by tyto změny mohly mít škodlivý dopad a způsobit nárůst nenávistných projevů.

Meta uvedla, že moderování účtů zaměřených na potraty se změnami nesouvisí. Načasování incidentů však vyvolalo otázky, zda firma skutečně uvolňuje pravidla projevu. Mluvčí společnosti přičítá některé z nedávných případů omezování obsahu o potratových pilulkách pravidlům, která zakazují prodej léčivých přípravků na jejích platformách bez řádné certifikace.

Ústavní právo na potrat napříč celými Spojenými státy garantoval precedens Nejvyššího soudu z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud v roce 2022 regulaci potratů vrátil do rukou amerických států.

Od zvrácení rozsudku Roeová versus Wade „dochází k masivnímu nárůstu případů, kdy platformy sociálních sítí odstraňují obsah o reprodukčním zdraví a konkrétně o potratových pilulkách, uvedla Lisa Femiaová, právnička organizace Electronic Frontier Foundation. „Jedná se o přetrvávající, rostoucí problém a skutečnou hrozbu pro lidi, kteří získávají důležité informace a pokyny o zdravotní péči na internetu“, dodala právnička.