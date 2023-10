Ukázka totální převahy NATO. F-35 vyprovodily „předpotopního“ iljušina

Ruský vrtulový stroj Iljušin Il-38 přiletěl z poloostrova Kola, jako kdyby proletěl časovou branou z technického pravěku. Britské letouny F-35B odstartovaly z letadlové lodi a ruskou hlídku vyprovodily zase zpátky směrem k Rusku, a to společně s norskými F-35A.

Il-38 je námořní hlídkový a protiponorkový letoun navržený v Sovětském svazu už v 50. letech minulého století. Do činné služby byl tento typ stroje zařazován postupně na přelomu 60. a 70 let. Sověti vyrobili zhruba šest desítek těchto strojů. Očividně Rusům letouny slouží dál, jsou zároveň ukázkou hrubě zastarávající techniky, již mají v současnosti k dispozici.

Skupina britských lodí poslední dva týdny cvičila s Norskem a několika dalšími zeměmi NATO, včetně Německa, Belgie, Francie a Spojených států. Cvičila také s nově příchozím členským státem Finskem a také Švédskem, které se sbad brzy do seznamu států NATO připojí.

Il-18, což je předchůdce Il-38:

Skupinu lodí, které operovaly v norských vodách poblíž fjordů vedla norská fregata Otto Sverdrup.

Z bezpečnostních důvodů nejsou Norové ani námořnictvo Spojeného království ochotni zveřejnit své pozice. Ve čtvrtek však oficiální účet britského Královského námořnictva Navy zveřejnil na sociální síti X video se záběry z první fáze svého podzimního nasazení. Letouny F-35 a vrtulníky provaděly simulované úderné mise společně s mezinárodními partnery u polárního kruhu.

The jets are on! ⚡️@HMSQNLZ has completed the first phase of her autumn deployment with her embarked F-35 Lightning fighter jets and helicopters carrying out simulated strike missions alongside international partners. #JEFTogether #UKCSG23 @COMUKCSG pic.twitter.com/C2aEZbPbUu