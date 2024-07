Na Ukrajinu dorazily první stíhačky F-16. Západ to stihl tak, jak slíbil

Západní spojenci se zavázali dodat první stíhačky F-16 do konce července a tento slib dodrželi. Ukrajina podle Bloombergu očekává, že do konce léta obdrží od svých partnerů alespoň šest letounů F-16.

Ukrajinští činitelé žádají západní spojence o stroje americké výroby F-16 už dlouho, jsou podle nich nutné, aby pomohly zemi bránit před častými ruskými vzdušnými údery. Západ přistoupil k poskytnutí těchto letadel Ukrajině váhavě, učinil tak po obavách, že vyzbrojení Ukrajiny pokročilými západními zbraněmi by dále eskalovalo válku s Ruskem, podotkla AP.

Na osm desítek letounů F-16 Ukrajině slíbily Belgie, Dánsko, Nizozemsko a Norsko, ale většina z nich ale bude zřejmě k dispozici až za několik let. Stejně jako v současné době není jasné, kolik F-16 už na Ukrajinu přiletělo, agentury neuvádějí ani to, které země je nyní Kyjevu dodaly.

Kolik stíhaček Kyjev obdrží do konce roku, není jasné, ale nebude to víc než jedna letka, která čítá asi 20 letounů, napsal v pondělí list The Washington Post (WP). Stíhačky zřejmě posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Nejmenovaní ukrajinští a západní představitelé podle listu upozornili, že letouny nebudou mít okamžitý dopad na situaci na bojišti. Alespoň zpočátku podle nich nejspíš nebudou létat blízko fronty.

Není jasné ani to zda ukrajinští piloti, kteří v uplynulých měsících podstoupili výcvik u svých západních spojenců, budou moci bojové letouny okamžitě používat, nebo proces potrvá déle, cituje ve středu Bloomberg své zdroje.

I když je zatím počet letounů malý, dodání letadel by podle agentury mělo Kyjevu časem pomoci vybudovat kapacitu, která by mohla zasadit ránu ruské vzdušné převaze.

Příliš málo strojů i pilotů

Ukrajinští a západní představitelé WP řekli, že na průlom na frontě, kde Rusko pomalu postupuje, je letadel zatím příliš málo, a jsou tak snadnou kořistí pro ruskou protivzdušnou obranu.

Překážku pro plné nasazení představuje i nízký počet vycvičených ukrajinských pilotů. Předpokládá se, že první vlnu výcviku jich do začátku letošního léta dokončilo pouze šest. Celkem jich Ukrajina do programu vytipovala „desítky“, řekl WP ukrajinský představitel obrany. Výcvikový program má ale jen omezený počet míst.

Práci s letounem předchází čtyřměsíční výuka angličtiny v Británii, kde se piloti učí potřebnou terminologii. Celkem proto výcvik může i zkušeným pilotům trvat rok, přičemž Ukrajina jich nemůže příliš mnoho postrádat na bojišti.

Stroje F-16 jsou jednou z nejžádanějších položek Ukrajiny směrem k západním spojencům, kteří jí finančně i vojensky od února 2022 pomáhají bránit se ruské invazi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve prohlásil, že Ukrajina potřebuje více než 100 letounů F-16, aby mohla bojovat s obrovským ruským letectvem. Kyjev odhaduje, že ruské letectvo disponuje až dvěma stovkami stíhaček.