„Operace spočívala v tom, že když letoun MiG-29 shazoval bombu a vracel se na základnu, F-16 ho svými raketami kryl. Naše letadla MiG-29, Su-24, Su-27 totiž na rozdíl od F-16 nemají jejich schopnost protiletadlové obrany,“ líčil expert.

„K čemu došlo? Rusové tvrdí, že letoun zasáhl jejich S-400 (armádní vůz s protileteckou obranou velkého dosahu pozn. red.) a takovou možnost bych určitě nevylučoval. Ale spíše bych to viděl na zbraň MANPADS (příruční protiletecká zbraň velmi krátkého dosahu pozn. red.),“ sdělil svůj názor.

„Kromě raket této zbraně umí F-16 téměř všechny potlačit elektronickou obranou, včetně raket S-400,“ řekl Kryvolap.

Podle dostupných informací byla sestřelená F-16 teprve druhým letounem tohoto typu, který se Rusům ve válce podařilo zlikvidovat. Ukrajinci stroji americké výroby disponují od loňského srpna, kdy jim je začalo dodávat několik evropských zemí.

Expert poznamenal, že oficiální zpráva jasně uvádí, že k tragédii došlo v oblasti, kde probíhaly aktivní bojové akce. Armáda hlásila, že letouny operovaly v tak zvaných supernízkých a ultranízkých výškách, tedy těsně nad zemí, což by sedělo právě k jeho výkladu události.

„Na tato letadla jsme čekali velmi dlouho a doufali, že to bude super zbraň. Doufali jsme, že k nám F-16 dorazí ve více či méně moderní verzi, ale to se nestalo,“ pustil se poté do kritiky strojů.

„Máme letouny obvykle zastaralých verzí. A tak dochází k situacím, kdy naši kluci bojují proti letounům vyšší generace s pokročilejší technologií,“ posteskl si.

„Bojují proti stíhacím letounům, které mohou střílet rakety na téměř dvojnásobnou vzdálenost než F-16 a které mají radary a vidí dvakrát dále než F-16. Takže naši piloti jsou tak trochu jako slepá koťata. Boje zvládají jen díky své vytrvalosti a síle ducha,“ dodal.

F-16 nemají zbraně k efektivnější práci

Kriticky se vyjádřil i bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny Igor Romaněnko. Stíhačky F-16 převedené na Ukrajinu nemají podle něj letecké zbraně, které by jim umožňovaly plnit úkoly efektivněji. Tyto stíhačky navíc nepřekonají výkonné ruské prostředky v zóně aktivních bojových operací.

Generálporučík Romaněnko poznamenal, že úkoly pro piloty a letouny F-16 obecně se postupem času komplikují, protože situace na frontě vyžaduje podporu pozemních operací ze vzduchu. Proto jsou tato západní letadla již používána nejen pro mise protivzdušné obrany, jako jsou stíhačky – ničení řízených střel, ničení nepřátelských UAV, ale také pro mise na frontě.

„Letadla nejsou nová, jen modernizovaná. Navíc potřebujeme letecké zbraně, jako vzduch-země, se kterými Američané váhali a neposkytli je,“ řekl. Podle něj je tak či onak velký problém, když Ukrajinci potřebují plnit úkoly na styčné čáře, kde má nepřítel silné zbraně, a to protiletadlové raketové systémy středního a dlouhého doletu a letadla se schopnostmi úderu na vzdálenosti 200 a více kilometrů.

Hrdina Ukrajiny a Řád zlaté hvězdy in memoriam

K sestřelení letounu F-16 a úmrtí jeho šestadvacetiletého pilota Pavla Ivanova došlo v sobotu při plnění bojové mise. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal dekret o jeho posmrtném vyznamenání titulem Hrdina Ukrajiny a Řádem zlaté hvězdy.

Ukrajinské letectvo zatím nezveřejnilo žádné podrobnosti o příčinách události. Okolnosti tragédie vyšetřuje mezirezortní komise. Server BBC s odvoláním na své zdroje uvedla, že letadlo bylo pravděpodobně sestřeleno ruskou raketou.

Ukrajinské zdroje poznamenávají, že Rusové na letadlo vypálili celkem tři rakety. Spekuluje se pořád jak o řízené protiletadlové střele z pozemního systému S-400, tak o raketě R-37 odpálené z letadla.