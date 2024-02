Církve v Británii prohlašují migranty za křesťany, ztěžuje to jejich deportace

Na začátku února vyhlásila policie po Ezedim pátrání. Migrant afghánského původu je podezřelý z útoku žíravinou na ženu a její dvě dcery, který jim způsobil vážná zranění. Ezedi přitom nebyl úřadům neznámý. Už předtím byl odsouzen za sexuálně násilný čin. Strážci zákona jej zatím nedopadli, domnívají se, že se při útěku utopil v Temži.

Ezedi dvakrát neúspěšně žádal o udělení azylu. Potřetí, kdy už mu hrozila deportace, mu soudce povolil v Británii zůstat. Stalo se tak poté, co konvertoval ke křesťanství a baptistický kněz se za něj zaručil, že je zcela oddán své nově nalezené víře.

Jeho případ vyvolal v Británii debatu, zda křesťanská společenství neumožňují migrantům získat azyl v zemi až příliš snadno. Konzervativní poslankyně a bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová obvinila církve, že umožňují falešné žádosti o azyl „průmyslového rozsahu“.

I další politici podezírají kněze, že pomáhají migrantům vytvořit si neupřímnou, falešnou křesťanskou identitu s cílem zachránit je před deportací. Britská vláda začala záležitost vyšetřovat.

Kriminálníci schovávající se za kříž

List The Times s odvoláním na svou analýzu soudních rozsudků tvrdí, že soudy umožnily v zemi zůstat nejen Ezedimu, ale i dalším kriminálníkům. Například muž z Bangladéše, odsouzený na dvanáct let za vraždu své ženy, se proti deportaci úspěšně odvolal. Argumentoval, že je konvertita ke křesťanství a v jeho převážně muslimské rodné zemi by mu hrozila újma.

Podle The Times citovali žadatelé přestoupení na křesťanství jako důvod, aby získal permanentní pobyt, od ledna 2023 v 28 případech. V třinácti soud žádost zavrhl, v osmi přikázal nové slyšení a v sedmi azyl schválil. Z těchto sedmi migrantů pět spáchalo vážné kriminální činy, dodává deník.

Analýza ukazuje, že nejúspěšněji se vyhýbají deportacím Íránci. A to i když má soudce vážné pochybnosti o opravdovosti jejich nově nalezené víry. V jednom případě soud rozhodl, že Íránec odsouzený za útok k 18 měsícům vězení navzdory jeho tvrzením není křesťanský konvertita, ale do vlasti ho neposlal. Dotyčný měl totiž paže pokryté tetováním s křesťanskými motivy, a íránské orgány by jej považovaly za křesťana tak jako tak.

Írán patří mezi ty muslimské země, které konverzi od islámu ke křesťanství trestají nejpřísněji. Takovým jedincům hrozí i smrt. Křesťané ale čelí veřejnému odsouzení a trestům i v dalších muslimských zemích. Podle mezinárodního práva by konvertity navracení do těchto států mohlo ohrozit na životě. Podle kritiků to někteří migranti zneužívají k tomu, aby svázali soudům ruce.

Nejsme soudy, hájí se církve

Církevní představitelé se hájí, že nikdo nedokáže stoprocentně vidět do srdce toho druhého. Podle arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho duchovní jednoduše „následují učení církve, kterým je starost o cizince“. „Je prací naší vlády, aby ochránila naše hranice, a soudů, aby posoudily žádosti o azyl,“ říká.

Bývalý anglikánský kněz ze severu Anglie Matthew Firth církev obvinil, že se podílí na „učiněném průmyslu“ s křty. Podle něj jen v jeho kostele požádalo o křest asi 20 migrantů, aby podpořili své žádosti o azyl.

Biskup z Durhamu Paul Butler označil Firthova tvrzení za vymyšlená a postrádající důkazy. Zdůraznil, že Firth sám pokřtil sedm migrantů. „Jako odpovědný kněz si byl jistě vědom své odpovědnosti za kontrolu pravosti kandidátů. Pokud se objevil jakýkoli náznak něčeho nesprávného, měl to pan Firth nahlásit,“ řekl.

Někteří církevní představitelé ale připouštějí, že kněží mohou být terčem cílené manipulace. Ze soudních dokumentů vyplývá, že někteří se za migranty postavili, i když ti nechodili vůbec do kostela nebo neznali základy křesťanské věrouky.

„Naší hlavní odpovědností je přijímání, pohostinnost, podpora a vyučování, ale musíme to dělat moudře a s vědomím, že občas se najdou lidé, kteří se nás pokusí podvést,“ myslí si biskupka z Chelmsfordu Guli Francisová-Dehqaniová. Podle ní by ale tato skutečnost neměla odvést pozornost od systematických problémů, mezi něž patří přetížený a neefektivní imigrační systém.