náhledy
Jestli je pro Poláky některá z tamních řek národním symbolem, pak je to bezpochyby Visla. Objevuje se v lidových písních i pověstech a pro mnohé obyvatele je symbolem domova. Jindy mohutný veletok ale v důsledku letošních extrémně vysokých teplot doprovázených ničivými suchy pomalu vysychá lidem před očima. A situace bude jenom horší, varují odborníci.
Autor: Leszek Szymanski , Profimedia.cz
Řeka protékající hlavním městem Varšavou je pro Poláky stejně významná, jako pro Čechy Vltava. O to smutnější je pohled na její odhalené dno.
Autor: Leszek Szymanski, Profimedia.cz
Hydrologická stanice ve městě Annopol zaznamenala v řece nejnižší množství vody za posledních sedmdesát let měření. Její hladina v Annopolu klesla na pouhých 160 centimetrů, ve Varšavě dokonce na 109 centimetrů.
Autor: Profimedia.cz
Podle hydrologů je problémem dlouhodobé sucho, které trvá již od počátku letošního roku. Zima ani jaro nepřinesly významné úhrny srážek a vysoké letní teploty situaci dále zhoršují.
Autor: Leszek Szymanski , Profimedia.cz
Odborníci navíc upozorňují, že to nejhorší řeku nejspíše teprve čeká. Nejnižšího bodu totiž tamní toky zpravidla dosahují koncem srpna nebo začátkem září.
Autor: Profimedia.cz
Situaci by navíc nepomohlo jen několik deštivých dnů, ale opravdu dlouhodobé srážkové období trvající i několik sezón.
Autor: Leszek Szymanski , Profimedia.cz
Problémem také není jen jeden úsek Visly. V celém Polsku platí okolo sedmdesáti varování před extrémním suchem.
Autor: Profimedia.cz
V důsledku nízké hladiny Visly musela provoz některých bloků omezit polská elektrárna Polaniec, která je pátým největším producentem elektrické energie v zemi. Problémy má také elektrárna v Kozienicích. Sucho tak začíná mít negativní dopad i na energetický sektor.
Autor: Profimedia.cz
Další problémy způsobuje sucho v dopravě. Ve vnitrozemí Polska je přeprava vodní cestou v současnosti zcela nemožná.
Autor: Leszek Szymanski , Profimedia.cz
Historicky doposud nejnižší hodnotu hladiny Visly naměřili hydrologové v září 2025, tehdy voda dosahovala pouhých čtyř centimetrů. Dá se očekávat, že na podobné číslo klesne i letos.
Autor: ČTK
Klesající hladina i nižší okysličení vody má likvidační důsledky pro ryby a další vodní organismy. Naopak roste koncentrace znečišťujících látek.
Autor: Profimedia.cz
Fotografie ale ukazují jen viditelnou část celé katastrofy. Hydrologové navíc varují před tím, že dlouhodobé sucho způsobuje také nebezpečný pokles hladiny podzemních vod.
Autor: Profimedia.cz