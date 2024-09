Očekávané lijáky přinesou vodu z přehřátých moří, vysvětluje expert

Teplota mořské hladiny výrazně ovlivňuje extrémní počasí. Přispívá nejen k přívalovým dešťům, ale také k vlnám veder v Evropě. Meteorolog Leopold Haimberger varuje před extrémními lijáky způsobenými mimořádně teplými vodami převážně Středozemního moře, jenž mají zasáhnou střední Evropu.

„Ze severní Itálie se do Polska přesunuje mocná oblast nízkého tlaku. Je to velmi pomalé a relativně veliké,“ řekl Haimberger.

Níže je napájena z moří, která jsou nyní o tři až pět stupňů teplejší, než je běžné. Vlhkost níže čerpá nejen ze Středozemního moře, ale také z Černého moře a z Baltu.

Běžně jsou tyto níže z Itálie výrazně prostorově omezenější. „Tato níže skutečně odvádí vzduch z Černého moře velkým obloukem do Polska, na Slovensko a k nám (do Rakouska),“ vysvětlil Haimberger, který působí v Meteorologickém a geofyzikálním institutu Vídeňské univerzity. Do níže proniká současně i vzduch z Baltu a Středomoří.

Rostoucí teploty ve Středozemním moři (12. září 2024)

Takové stavy počasí nejsou samy o sobě nové, s pokračujícími klimatickými změnami však stoupá jejich pravděpodobnost, a to právě kvůli vysokým teplotám moří v pozdním létě.

Aktuální teplotu Středozemního moře u pobřeží lze prohlédnout na serveru SeaTemperature.

V kombinaci se silným větrem se ještě zvyšuje odpařování z vodní hladiny. Celkově vyšší teploty vzduchu pak umožňují přesun vlhkosti na velké vzdálenosti.

Epicentra lijáků a ve vyšších polohách sněžení se vytvoří v sobotu a neděli, v některých regionech mohou být srážky extrémní. „Zda to bude skutečně 300 či 400 milimetrů, to si neodvažuji říct,“ dodal Haimberger.

Aktuální situace je podle agentury APA částečně srovnatelná se srpnem 2002, kdy Dolní Rakousy postihly povodně.

I tehdy se nad Itálií vytvořila oblast nízkého tlaku vzduchu, která na sever přenesla obrovské množství vlhkosti. K tomu se přidala i vlhkost z Baltu.

Na extrémní srážky se připravují všechny země v regionu včetně Česka, kde vodohospodáři rychle upouštějí přehrady. Povodní se obává i Sasko, kde v Drážďanech hladký průtok Labe komplikuje zhroucený most.

Na nejhorší se chystá také polská Vratislav, kde média píší o přicházejícím armagedonu. Primátor města Jacek Sutryk ve čtvrtek na facebooku napsal, že ode do pondělí by mohlo ve Vratislavi napršet až 380 litrů (380 milimetrů) na metr čtvereční, což by byl rekord v zaznamenané historii slezské metropole.