Nejdříve se skamarádí. Extremisté radikalizují náctileté při hraní her

Informoval o tom server The Guardian, který se odvolává na studii publikovanou v časopise Frontiers in Psychology. Jeden z autorů studie William Allchorn působící na univerzitě Anglia Ruskin uvedl, že internetové platformy spojené s hrami se také používají pro extremistickou aktivitu.

Studie popsala, že extremisté záměrně lákají náctileté hráče z velkých sociálních sítí na herní platformy, které jsou kvůli své povaze a obrovskému množství obsahu mnohem hůře monitorovatelné.

Studie rovněž zjistila, že nejčastěji se na těchto platformách šíří krajně pravicová ideologie. Náctiletí tam rovněž mohou přijít do styku s obsahem, který oslavuje extrémní násilí, nebo s videi zachycujícími střelbu na školách.

„První snahy o koordinovanější oslovování mladých lidí prostřednictvím herních platforem jsme u krajně pravicových skupin, jako je například Patriotic Alternative, zaznamenali v době lockdownů,“ uvedl Allchorn s odkazem na omezování pohybu za pandemie covidu-19.

„Od té doby však hlavní sociální sítě mnoho extremistických uskupení zakázaly. Nyní tito extremisté vyhledávají potenciální cíle ve veřejných skupinách na platformách jako Facebook nebo Discord, kde se snaží oslovit mladé lidi,“ doplnil.

Extremisté museli podle Allchorna kvůli zákazům začít používat sofistikovanější metody. „Když jsme mluvili s lidmi z komunitních bezpečnostních týmů, řekli nám, že teď se při prvním kontaktu nejprve snaží navázat vztah, než přímo propagovat extremistickou ideologii,“ uvedl Allchorn. Tu s nimi sdílejí až poté, co se konverzace přesune do méně kontrolovaných herních fór.

Studie se soustředila také na rozhovory s moderátory obsahu na herních platformách. Ti upozorňují na to, že jsou zahlceni množstvím a složitostí takového obsahu, a to i přesto, že nezasahují do chatů přímo v rámci her. Extremisté navíc často používají speciální symboly, aby se vyhnuli detekci automatizovanými nástroji pro boj s extremismem.

Podle Allchorna je potřeba pracovat na zvyšování mediální gramotnosti mezi rodiči i pracovníky bezpečnostních složek, aby lépe porozuměli tomu, jak tyto platformy i skupiny fungují.

Britská tajná služba MI5 uvedla, že 13 procent osob, které v současnosti vyšetřuje kvůli účasti na terorismu, je mladších 18 let. Spolu s dalšími protiteroristickými úřady vydala na letošní léto varování rodičům, aby byli o prázdninách zvlášť obezřetní k tomu, co jejich děti sledují na sítích a s kým na nich komunikují.