Exšéfa protiteroristického střediska, který rezignoval kvůli Íránu, vyšetřuje FBI

Kent se stal prvním vysoce postaveným členem Trumpovy administrativy, který ze svého úřadu odešel kvůli válce v Íránu. Své rozhodnutí v úterý odůvodnil tvrzením, že USA na Írán zaútočily kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA. Írán podle něj nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu. Trump přitom tvrdí opak a rozpoutání konfliktu tím odůvodňuje.
Konzervativní komentátor Tucker Carlson ve středu Kenta vyslechl ve svém populárním podcastu. Carlson loni vzbudil pozornost přátelským rozhovorem s otevřeným antisemitou a zastáncem nadřazenosti bílé rasy Nickem Fuentesem. Bývalý moderátor stanice Fox News Carlson je jedním z nejvýraznějších odpůrců války s Íránem a hlasitý kritik Izraele.
|
Kentovi kritici nynějšího exšéfa NCTC podle NYT dlouhodobě obviňují z antisemitských a protiizraelských postojů. V řadách republikánů však jeho rezignace umocnila rozkol ohledně války v Íránu a vztahu USA s Izraelem. Trump, který podle NYT citlivě vnímá pravicovou mediální sféru, uvedl, že je dobře, že Kent odchází, „protože řekl, že Írán není hrozba.“
Kent v Carlsonově podcastu chválil Trumpa za jeho předchozí agrese proti Íránu, včetně atentátu na velitele íránských revolučních gard Kásema Sulejmáního v roce 2020 či bombardování íránských jaderných zařízení minulé léto.
Zároveň zopakoval svůj postoj, že před začátkem současné války neexistovaly důkazy o plánech Íránu zaútočit na USA a že Washington do konfliktu zatáhli Izraelci. Vyzval Trumpa, aby zabránil Izraeli podnikat údery na Írán a přestal dodávat obranné systémy, pokud tak spojenec neučiní.
|
Bývalý šéf NCTC není běžným odpůrcem války, píše NYT. Dlouhodobě si libuje v konspiračních teoriích. Tvrdí například, že za organizací útoku Trumpových příznivců na Kapitol z 6. ledna 2021 mohli stát agenti FBI. Rovněž odmítá závěry vyšetřování, že se Rusko vměšovalo do prezidentských voleb v roce 2016.
S Carlsonem v podcastu oba propagovali nepodložené teorie o možnosti zapojení Izraele do pokusu o atentát na Trumpa v roce 2024 či do loňského zastřelení pravicového aktivisty Charlieho Kirka.