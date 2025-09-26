VIP vězení, cela po Šakalovi? Francouzi spekulují, kam zavřou Sarkozyho

  7:57
Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve které věznici si bude odpykávat trest. Favoritem je známá věznice v Paříži.
Nicolas Sarkozy u soudu v Paříži (25. září 2025)

Nicolas Sarkozy u soudu v Paříži (25. září 2025) | foto: Reuters

Pařížská věznice La Santé. (19. února 2022)
Někdejší vládci Francie a Libye, Nicolas Sarkozy a Muammar Kaddáfí, v...
Nicolas Sarkozy a Carla Bruniová u soudu v Paříži (25. září 2025)
Nicolas Sarkozy a jeho manželka Carla Bruniová u soudu v Paříži (25. září 2025)
Francouzské úřady se k tomu zatím nevyjádřily, ale lidé obeznámení s francouzským soudním systémem tvrdí, že pravděpodobným místem jeho uvěznění by mohla být historická pařížská věznice La Santé, ve které si část svých doživotních trestů odpykával venezuelský terorista Ilyich Ramírez Sánchez, známý též pod přezdívkami Šakal nebo Carlos. A pobyt za zdmi této věznice zažil také bývalý panamský diktátor Manuel Noriega.

„Je to věznice, která se nejlépe hodí pro osobu s jeho profilem,“ řekl agentuře Reuters zástupce odborového svazu vězeňských dozorců Wilfried Fonck. Uvedl, že La Santé má křídlo pro „zranitelné osoby“ - takzvané VIP prostory, kde byli v minulosti vězněni významní politici, včetně Sarkozyho bývalého poradce Clauda Guéanta.

Sarkozyho v kauze peněz od Kaddáfího odsoudili na pět let za zločinné spolčení

Vězni ve VIP křídle jsou drženi v samostatných celách, na rozdíl od obvyklých třílůžkových cel, a z bezpečnostních důvodů jsou odděleni také při venkovních aktivitách. Vyjma toho však podmínky nejsou o nic lepší než jinde ve věznici, kde jsou cely obvykle velké devět až dvanáct metrů čtverečních, uvedl Fonck.

Julien Fischmeister z francouzské sekce Mezinárodní vězeňské observatoře uvedl, že věznice La Santé byla nedávno zrekonstruována, a proto má lepší podmínky než mnoho jiných nápravných zařízení. Od renovace mají podle něj všechny cely vlastní sprchy. Sarkozy by měl také přístup k televizi, ale za tuto výsadu by musel platit 14 eur měsíčně (asi 340 korun). V cele je také pevná telefonní linka.

Opusťte Prahu, Francouzi po vás jdou, vybízela podle nové knihy StB Šakala

Fischmeister uvedl, že Sarkozy bude dostávat jídlo ve věznici, ale nápravné zařízení také umožňuje vězňům kupovat si produkty, aby si mohli připravovat vlastní jídlo v celách. „Vězení nikomu nepřejeme, ale dokážeme ocenit, že tentokrát se jedná o osobnost zastupující společenskou vrstvu, která se vězení obvykle vyhýbá,“ dodal Fischmeister.

Vězení může být pro Sarkozyho znepokojivým zážitkem, dodala agentura Reuters, která v této souvislosti připomněla, že v době výkonu prezidentské funkce byl Sarkozy známý tvrdým postojem k trestné činnosti. Mladé bouřící se obyvatele z předměstí svého času označil za „odpad“ a vyhrožoval, že je „vyčistí“ pomocí vysokotlakých vodních hadic.

Stejně jako mnoho věznic ve Francii je i La Santé přeplněná. Podle údajů ministerstva spravedlnosti byl v srpnu v zařízení určeném pro 657 vězňů zadržován téměř dvojnásobný počet odsouzených.

25. září 2025,  aktualizováno  26.9 9:06

26. září 2025  8:58

26. září 2025  8:57

26. září 2025  8:52

26. září 2025  8:47

26. září 2025  8:46

26. září 2025  8:37

26. září 2025  8:26

26. září 2025  7:57

26. září 2025  7:19

26. září 2025  7:06

26. září 2025  6:50

