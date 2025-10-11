Expo finišuje. Češi v Ósace nadchli, Japonci hledali schované maskoty z 3D tiskárny

David Chuchma
  12:37
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace se pomalu chýlí ke konci. Český pavilon láká poslední návštěvníky mimo jiné na živé ukázky 3D tisku. Z tiskáren vznikly stovky figurek maskota Reného, které byly později ukryté po expozici. Kdo nějakou našel, mohl si ji odnést. Do Českého pavilonu zavítal v pátek 1,5miliontý návštěvník.
3D tiskárny v českém pavilonu patří mezi nejnavštěvovanější atrakce výstavy...

3D tiskárny v českém pavilonu patří mezi nejnavštěvovanější atrakce výstavy Expo 2025 v Ósace. (9. října 2025) | foto: Adam Baranowski

Před tiskárnami se denně zastavovaly stovky Japonců. „Když jsme v květnu začali s tiskem našich maskotů René, netušili jsme, že se z nich stane takový fenomén,“ říká ředitelka českého pavilonu Akiko Sagae.

Návštěvníci si malé barevné figurky začali spontánně odnášet domů, a tak se z původní ukázky stala hra – figurky jsou nyní v expozici schované a kdo má štěstí, může si jednu odnést jako suvenýr.

OBRAZEM: Fronta na knedlíky a plzeň od Japonky. Česko na končícím Expu přitahuje

Figurka Reného měří asi 15 centimetrů a její výroba trvá zhruba čtyři hodiny. Tiskárny už vyrobily přes tisíc maskotů a stovky dalších drobných předmětů – od popisek a QR kódů až po dřevěné zarážky a puzzle s mapou Česka.

Technologie i stroje dodala pražská firma Prusa Research. Podle generálního komisaře české účasti Ondřeje Sošky je právě živá ukázka tisku symbolem české kreativity. „Lidé vidí, že 3D tisk není jen specializovaná technologie, ale i dostupný nástroj pro běžné uživatele,“ říká.

Český pavilon na Expo 2025 navštívil více než milion zájemců, výstava pomalu končí

Český pavilon s výraznou dřevěnou konstrukcí ve tvaru spirály otevřel letos v dubnu a stal se největší dřevostavbou svého druhu v Japonsku. Nabízí stálou expozici, restauraci i prostor pro kulturní vystoupení.

Brány světové výstavy se uzavřou už v pondělí 13. října 2025. Během uplynulých téměř šesti měsíců jimi vstoupilo už přes 28 milionů návštěvníků.

Do Českého pavilonu zavítal v pátek 10. října 1,5miliontý návštěvník. Stal se jím tříletý japonský chlapeček se svojí matkou. V průměru nyní český pavilon navštíví 12 až 14 tisíc lidí denně, na celém výstavišti čísla sahají až ke 240 tisícům.

Expo 2025 se těší mezi Japonci, kteří tvoří až 95 procent návštěvníků, značné oblibě. Všechny návštěvnické sloty už byly posledních několik týdnů zcela vyprodané.

Expo finišuje. Češi v Ósace nadchli, Japonci hledali schované maskoty z 3D tiskárny

Od našeho zpravodaje v Japonsku Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace se pomalu chýlí ke konci. Český pavilon láká poslední návštěvníky mimo jiné na živé ukázky 3D tisku. Z tiskáren vznikly stovky figurek maskota Reného, které...

