„Co nejdůrazněji odsuzuji tento extrémně násilný antisemitský čin, který je v rozporu s tradičním lutyšským respektem k druhým,“ uvedl podle televizní stanice RTBF starosta Willy Demeyer. Je nepřípustné, aby do města pronikal konflikt mající kořeny v zahraničí, uvedl v narážce na současnou situaci na Blízkém východě.
Podle jednoho ze svědků výbuch zničil hlavní okno synagogy a rozbil také okna protějších domů. Na místo dorazili policejní pyrotechnici a do vyšetřování se zapojilo protiteroristické oddělení policie. Motiv ani další podrobnosti k výbuchu zatím nejsou známy.
V Belgii žije okolo 30 000 židů, uvádí web think-tanku britského Institute for Jewish Policy Research. Lutych (Liége) je navíc městem s vysokou koncentrací nejrůznějších menšin a mezi evropskými městy vyniká poměrně vysokou kriminalitou.
V Belgii se od vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v roce 2023 výrazně zvýšil počet oznámení o antisemitských incidentech, vyplývá ze zprávy belgického antidiskriminačního orgánu Unia.