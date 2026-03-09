Synagogou v Lutychu otřásla exploze. Nechceme konflikty z ciziny, řekl starosta

Autor: ,
  10:54
Budovou synagogy v belgickém Lutychu otřásl v pondělí nad ránem výbuch, který způsobil škody na její fasádě i domech v okolí. Nikdo neutrpěl zranění. Starosta města odsoudil čin jako násilný útok proti židům. Policie uzavřela okolí synagogy a explozi vyšetřuje, podrobnosti zatím neuvedla. Do vyšetřování se zapojilo protiteroristické oddělení.
Belgickým Lutychem otřásl výbuch synagogy. (9. března 2026)

Belgickým Lutychem otřásl výbuch synagogy. (9. března 2026) | foto: Valentin BianchiČTK

Lutyšská policie zabarikádovala ulici, kde došlo k výbuchu synagogy. (9. března...
Belgická policie zasahuje u výbuchu synagogy v Lutychu. (9. března 2026)
Belgická policie uzavírá ulice poblíž poškozené lutyšské synagogy. (9. března...
Policie v belgickém Lutychu prošetřuje výbuch tamní synagogy. (9. března 2026)
6 fotografií

„Co nejdůrazněji odsuzuji tento extrémně násilný antisemitský čin, který je v rozporu s tradičním lutyšským respektem k druhým,“ uvedl podle televizní stanice RTBF starosta Willy Demeyer. Je nepřípustné, aby do města pronikal konflikt mající kořeny v zahraničí, uvedl v narážce na současnou situaci na Blízkém východě.

Podle jednoho ze svědků výbuch zničil hlavní okno synagogy a rozbil také okna protějších domů. Na místo dorazili policejní pyrotechnici a do vyšetřování se zapojilo protiteroristické oddělení policie. Motiv ani další podrobnosti k výbuchu zatím nejsou známy.

Antisemitismus je pro část společnosti problém, k šíření pomáhá i AI, říká expert

V Belgii žije okolo 30 000 židů, uvádí web think-tanku britského Institute for Jewish Policy Research. Lutych (Liége) je navíc městem s vysokou koncentrací nejrůznějších menšin a mezi evropskými městy vyniká poměrně vysokou kriminalitou.

V Belgii se od vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v roce 2023 výrazně zvýšil počet oznámení o antisemitských incidentech, vyplývá ze zprávy belgického antidiskriminačního orgánu Unia.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Kupka ukázal svou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva

Přímý přenos
Šéf ODS Martin Kupka na představení stínové vlády (9. března 2026)

Předseda občanských demokratů Martin Kupka, který v lednu vystřídal v čele strany po dvanácti letech bývalého premiéra Petra Fialu, ukázal svoji stínovou vládu, která také představila své priority....

9. března 2026  6:05,  aktualizováno  11:10

Synagogou v Lutychu otřásla exploze. Nechceme konflikty z ciziny, řekl starosta

Belgickým Lutychem otřásl výbuch synagogy. (9. března 2026)

Budovou synagogy v belgickém Lutychu otřásl v pondělí nad ránem výbuch, který způsobil škody na její fasádě i domech v okolí. Nikdo neutrpěl zranění. Starosta města odsoudil čin jako násilný útok...

9. března 2026  10:54

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle...

9. března 2026  10:36

Vláda projedná ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Vláda projedná návrh novely o doplňkovém penzijním spoření. Důchodci, kteří si ho založili před koncem roku 2023, ho budou moci bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření.

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  10:20

Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu

Mads Mikkelsen (Londýn, 29. března 2022)

Sedmý ročník Comic-Con Prague, který se uskuteční mezi 13. a 15. březnem v pražském O₂ universu, aktuálně oznámil nového hvězdného hosta, jímž je dánský herec Mads Mikkelsen, známý například z...

9. března 2026  10:13

Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

9. března 2026  10:11

Je to monstrum, jsme další na řadě? „Zrádce“ Trump mate ruské jestřáby

Americký prezident Donald Trump (7. března 2026)

Když se Donald Trump loni vrátil do Bílého domu, někteří ruští zastánci tvrdé linie byli opatrně optimističtí. Doufali, že nepředvídatelnost a transakční povaha tohoto amerického prezidenta by mohly...

9. března 2026  10:06

Budovu u hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila

Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března...

Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, bylo uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila....

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  9:57

Repatriačními lety se do Česka vrátilo už 1500 lidí, tři tisícovky tam stále jsou

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Vláda během deseti repatriačních letů dopravila do Česka více než 1500 Čechů, kteří kvůli válce uvázli na Blízkém východě, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Poslední let v pondělí ráno přivezl z...

9. března 2026  9:57

Írán vypálil první rakety po zvolení nového vůdce. V Bahrajnu zranil 32 lidí včetně dětí

Sledujeme online
Požár po íránském útoku na bahrajnský ostrov Sitra (9. března 2026)

Írán vypálil svou první salvu střel na Izrael po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce, uvedla agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi, která na sociální síti zveřejnila záběry se...

9. března 2026  6:08,  aktualizováno  9:39

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Ani velká ofenziva íránský režim nepoloží, opozice se moci nechopí, varovala analýza

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že ani rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla...

9. března 2026  9:37

Etiopie testuje „chytré“ policejní stanice. Nebudou na nich policisté

Policisté z Addis Abeby během přehlídky, na které bylo představeno nové logo a...

Etiopie testuje nové „chytré“ policejní stanice fungující bez přítomnosti policistů. Pilotní projekt má umožnit lidem podávat oznámení prostřednictvím digitálních terminálů a také spojení na dálku s...

9. března 2026  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.