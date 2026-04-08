Ostrov, o kterém nikdo nevěděl. Expedice ho našla u Antarktidy

Autor: ,
  18:42
Ostrov ve Weddellově moři v antarktické oblasti, který dosud nebyl vyobrazen na na žádných mapách, nyní objevila mezinárodní expedice. Ve středu to na svém webu oznámil bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.

Tým 93 odborníků, který je na misi od 8. února, zkoumá úbytek ledu a odtok vody z Larsenova šelfového ledovce na severovýchodě Weddellova moře a východní části Antarktického poloostrova.

Kvůli špatnému počasí musela expedice dočasně přerušit práci a ukrýt se s lodí do závětří u Joinvilleova ostrova. V oblasti, která byla v námořních mapách označena jako nebezpečná zóna, posádka objevila ostrov, který v mapových podkladech nebyl.

„Na naší cestě ukazovala námořní mapa oblast s neprozkoumanými nebezpečími pro plavbu, ale z toho nebylo jasné, co to je a odkud informace pochází,“ uvedl Simon Dreutter z AWI. Oblast tak vzbudila Dreutterovu pozornost, neboť je odborníkem na podmořské mapování. Při pohledu z můstku pak s posádkou uviděl něco, co připomínalo špinavý ledovec. Při bližším zkoumání zjistili, že je to zřejmě skála.

„Změnili jsme kurz a vydali se tímto směrem. Bylo očividné, že před námi je ostrov!“ popsal objev Dreutter. Ledoborec se přiblížil na 150 metrů k pevnině.

Posádka následně pomocí senzorů prozkoumala dno i ostrov, k jeho nafocení použila i dron. Výsledkem průzkumu je to, že ostrov je dlouhý 130 metrů a široký 50 metrů, nejvyšší část pak vyčnívá asi 16 metrů nad hladinou.

Ostrov zatím nemá jméno, což se ale po oficiálním registračním procesu změní. Cílem pak je, aby se ostrov dostal do map.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

8. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  19:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.