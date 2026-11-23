Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Exemplární ukrajinská operace v reakci na ruskou válku (proti Ukrajině). Děkuji bojovníkům (tajné služby) SBU a příslušníkům našich obranných sil, kteří se na splnění těchto úkolů podíleli... Stanovených cílů bylo dosaženo,“ napsal ukrajinský prezident.
Mise OSN v Libyi (UNSMIL) vyjádřila nad útoky „vážné znepokojení“ a vyzvala k okamžitému, nezávislému a transparentnímu vyšetřování. „Libye se nesmí stát bojištěm zahraničních konfliktů,“ uvedla mise.
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„Vše se odehrálo u pobřeží Libye. Naši bojovníci nasadili sedm námořních dronů ukrajinské výroby. Navzdory veškeré snaze nepřítele útok odrazit byla ruská korveta Merkurij potopena,“ napsal Zelenskyj, podle něhož tato loď byla uvedena do služby v roce 2023, tedy už během ruské invaze na Ukrajinu. „Spolu s korvetou byl zničen i bojový vrtulník Ka-27,“ uvedl dále prezident.
K důsledkům avizovaného útoku na plavidlo Angara podrobnosti neposkytl. Rusko podle něj tuto loď využívalo k převozu zbraní. „Výsledek: Cíl byl zasažen,“ uvedl bez detailů Zelenskyj.
Média v neděli mimo jiné s odvoláním na východolibyjské představitele uvedla, že na ruské lodi kotvící v libyjském Benghází nastala exploze a vypukl požár. Telegramový kanál RBK-Ukrajina uvedl, že šlo o korvetu Merkurij. Stanice Al-Džazíra s odvoláním na své zdroje v neděli na webu napsala, že při útoku zahynul blíže neupřesněný počet ruských a libyjských občanů.
Dva vojenští činitelé napojení na takzvanou Libyjskou národní armádu (LNA), která ovládá východ a jih země, v neděli řekli, že několik ukrajinských námořních dronů bylo vypuštěno ze základny provozované ukrajinskými silami v západní Libyi. Některé drony byly podle nich zachyceny a zničeny.
Místní média navíc večer informovala o samostatném útoku, při němž další námořní dron zasáhl obchodní plavidlo u přístavu v Benghází. Bližší podrobnosti k tomuto incidentu nejsou známy.
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Východolibyjská vláda útok odsoudila jako porušení libyjské suverenity a ohrožení bezpečnosti námořní plavby. Dodala, že podnikne právní a diplomatické kroky proti tomu, kdo by byl za tento čin odpovědný.
Libye se zmítá v chaosu od roku 2011, kdy povstání svrhlo diktátora Muammara Kaddáfího. Nyní je de facto rozdělena na dvě části. Mezinárodně uznávaná takzvaná vláda národní jednoty sídlí v Tripolisu. V roce 2022 se na východě země zformovala takzvaná vláda národní stability, která sídlí v Benghází.