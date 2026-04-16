Podle policejního náčelníka Kevina Davise pár procházel složitým rozvodem.
Policie na místo dorazila poté, co krátce po půlnoci místního času dostala hlášení o střelbě. Davis uvedl, že v době střelby se v domě nacházely obě děti manželského páru a že jedno z nich zavolalo na tísňovou linku. „To, že děti přišly o oba rodiče, je tragédie a ještě tragičtější je, že byly v domě v okamžiku, kdy se to stalo,“ řekl Davis.
V lednu tohoto roku Fairfax obvinil svou manželku z napadení, což však policie vyloučila. „V domě se nacházelo velké množství kamer. Paní Fairfaxová je nainstalovala v průběhu rozvodového řízení,“ uvedl Davis. Policie podle něj záznamy z kamer prověřila a došla k závěru, že k žádnému napadení nedošlo.
Americká policie zatkla muže, který nemá nohy ani ruce. Viní ho z vraždy
Fairfax působil v roli zástupce tehdejšího demokratického guvernéra Ralpha Northama v letech 2018 až 2022. V roce 2021 neúspěšně kandidoval na post guvernéra Virginie. Po neúspěchu ve volbách se živil jako právník.
V roce 2019 se na krátkou dobu zdálo, že se Fairfax stane guvernérem Virginie. Northam se tehdy ocitl uprostřed skandálu kvůli rasistické fotografii v ročence lékařské fakulty, která vedla k výzvám k jeho rezignaci, informovala agentura AP. Ještě téhož roku však dvě ženy obvinily Fairfaxe ze sexuálního násilí. Ten tato obvinění popřel a uvedl, že obě ženy s ním měly styk dobrovolně.