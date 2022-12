Hungarista: Orbán ovládá 80 procent médií. Jeho největším nepřítelem je Brusel

Evžen Gál souhlasí s názorem, že se Maďarsko pod vlivem Orbánovy politiky ocitlo na periferii EU. „Ale to není záležitost posledních měsíců. K tomuto procesu dochází už delší dobu. A to, co se děje teď, je jakousi tečkou za tím, co vše se dosud odehrálo.“

Země EU se aktuálně neshodly na zablokování maďarských peněz z unijních fondů. Evropská komise je chce blokovat kvůli nedostatkům při kontrole veřejných zakázek a v boji proti korupci a klientelismu. Maďarsko čelí také kritice Západu za nedostatečnou svobodu médií.

Orbán kontroluje média

„Premiér Orbán má pod palcem 80 procent soukromých médií,“ míní Evžen Gál. „A pak tu jsou veřejnoprávní média. Dobře si pamatuji, jak vypadalo československé televizní zpravodajství před rokem 1989. Myslím si, že současná maďarská veřejnoprávní televize nebo rozhlas jsou nesrovnatelně horší, než byla Československá televize před revolucí.“

„Například v současné době probíhá intenzivně stávkové hnutí maďarských učitelů, kteří jsou nespokojeni se svou situací. Ale veřejnoprávní televize o tom neinformuje. Do vysílání jsou jen minimálně zváni opoziční politici nebo komentátoři či politologové,“ pokračuje hungarista s tím, že lidé sice podle něj na internetu najdou oponentní názory, ale k nim se nedostane každý.

Maďarsko zároveň nepodpořilo poskytnutí 18 miliard eur Ukrajině. Důvodem je nejednoznačný postoj Maďarů k válce mezi Ruskem a Ukrajinou. „Maďarská společnost je v této věci skutečně značně rozdělená,“ popisuje Gál.

Za válku může Amerika

„Polovina Maďarů si myslí, že za válku jsou odpovědné Spojené státy americké. Ani tak NATO, ale spíše USA. A pouze polovina Maďarů si myslí, že za válku může Rusko. Samozřejmě Maďaři nějakou pomoc Ukrajině poskytují, ale ve srovnání s ČR v menší míře. Zároveň tam nezůstává tolik uprchlíků: je to spíše tranzitní země,“ říká hungarista.

Viktor Orbán je podle Gála politikem, který dokonale zvládá technologii moci, o kterou mu primárně jde. Dokáže jednoduše říkat věci, jež chtějí lidé slyšet. „On sám pochází z malé vesnice a rozumí jazyku, kterým lidé na malé vesnici mluví. Přitom je vysoce kvalifikovaný, vzděláním právník.“

„Je dost dlouhou dobu v politice na to, aby rozuměl tomu, jak funguje. Toho umí využít. Ještě před deseti lety tvrdil, že největším nepřítelem Maďarska je Rusko. A dnes tvrdí v podstatě opak, tedy že největším nepřítelem je Brusel,“ říká Gál.

Problémem je slabá opozice

Problémem Maďarska je podle něj také roztříštěná opozice. „Víme, jak dopadl pokus o její sjednocení v posledních volbách. To, jak opozice vystupovala, se neosvědčilo. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších volbách.“

Přitom hospodářská politika Viktora Orbána není v poslední době příliš úspěšná. Země se výrazně zadlužuje a selhal pokus o regulaci cen pohonných hmot. Jejich cena se po ukončení zastropování vyšplhala dokonce i nad úroveň okolních zemí. „Navíc ekonomové předpokládají, že se inflace vyšplhá ještě výše, nad 25 procent.“

I uvnitř vlády se začínají objevovat kritické názory vůči současné hospodářské politice premiéra. „Takže i uvnitř vládní strany Fidesz se objevují názorové trhliny. Problémem je ale to, že opozice je slabá a roztříštěná. A i uvnitř opozice jsou velmi zásadní rozpory, takže těžko říct, jak to dopadne,“ uzavírá Evžen Gál.