Nejednotní v rozmanitosti. Evropští nacionalisté se neshodnou skoro v ničem

Populistické a nacionalistické strany, které se účastní voleb do Evropského parlamentu, se hluboce rozcházejí v názorech na téměř všechny klíčové otázky, včetně členství v Evropské unii, migrace a podpory Ukrajiny. S odkazem na průzkum veřejného mínění Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) to uvedl list The Guardian, podle kterého výsledky zpochybňují šance těchto stran určovat agendu i v případě předpokládaného úspěchu.