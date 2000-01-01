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Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i tu těžkou pozemní. Plameny si vyžádaly oběti, tisíce evakuovaných a ovlivnily tak každodenní život mnoha lidí a i významné sportovní akce.
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Úřady uzavřely řadu silnic v podhůří Pyrenejí, aby usnadnily průjezd záchranným složkám. Evakuovaní obyvatelé našli dočasné zázemí ve sportovních halách a provizorních centrech v Perpignanu.
Autor: Profimedia.cz
Požár zasáhl také do programu slavného cyklistického závodu Tour de France. Třetí etapa s cílem v Les Angles se uskuteční, pořadatelé ale zakázali přítomnost diváků na francouzské části trasy.
Autor: Profimedia.cz
Do boje s ohněm úřady nasadily 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset letadel a vrtulníků. Při zásahu utrpěli vážná zranění jeden hasič a jeden místní obyvatel.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli rychle se šířícím plamenům muselo své domovy opustit kolem 10 000 lidí ze šestadvaceti obcí. Šíření požáru podporují vysoké teploty, silný vítr i mimořádné sucho.
Autor: Profimedia.cz
Rozsáhlý lesní požár na jihu Francie zasáhl v departementu Východní Pyreneje plochu přibližně 4 500 hektarů. Oheň vypukl v horském terénu u obce Trévillach.
Autor: Profimedia.cz
Rozsáhlé požáry jsou důsledkem dlouhodobého sucha a vysokých teplot, které zasáhly Řecko i další části jižní Evropy. Silný vítr navíc výrazně komplikuje jejich hašení.
Autor: Profimedia.cz
Oheň v oblasti Oreokastro v Řecku zachvátil několik podniků a přinutil úřady k evakuaci okolních osad. Hasiči spolu s dobrovolníky bojují s plameny v náročném terénu.
Autor: Profimedia.cz
Do hašení se zapojila také letecká technika. Vrtulníky shazují vodu na nejvíce zasažená místa a pomáhají hasičům dostat požár pod kontrolu.
Autor: Profimedia.cz
Lesní požár si podle dostupných informací vyžádal nejméně dvě oběti. Plameny zaměstnávají stovky hasičů a komplikují život obyvatel v okolí Soluně.
Autor: Profimedia.cz
Oheň se rozšířil na přelomu června a července během období extrémního sucha a silného větru.
Autor: Profimedia.cz
S plameny v terénu bojují nejen hasiči, ale také místní obyvatelé. Portugalský Národní úřad pro mimořádné situace a civilní ochranu uvedl, že požár hasí od čtvrtka.
Autor: Profimedia.cz
Požáry v Portugalsku komplikuje horké a suché počasí. Vlna veder zasáhla stejně jako tuto zemi i další části Evropy.
Autor: Profimedia.cz
Do zásahu se zapojilo více než 1 100 hasičů. Pomáhá jim přibližně 360 pozemních vozidel a 11 leteckých hasicích prostředků.
Autor: Profimedia.cz