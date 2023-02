Team Jorge. Izraelští hackeři ovlivňovali za stamiliony volby po celém světě

Konsorcium novinářů, které tým odhalilo, zahrnuje reportéry z 30 médií včetně francouzského listu Le Monde, německého týdeníku Der Spiegel a španělského deníku El País.

Projekt, který je součástí širšího vyšetřování dezinformačního průmyslu, koordinovala francouzská nezisková organizace Forbidden Stories, jejímž cílem je pokračovat v práci zavražděných, ohrožených nebo uvězněných reportérů.

Skupinu, kterou reportéři odhalili, vede 50letý Tal Hanan, bývalý příslušník izraelských speciálních sil, který nyní pracuje soukromě a používá pseudonymem Jorge. Do voleb v různých zemích se patrně tajně vměšuje již více než 20 let, píše The Guardian.

Hanana a jeho spolupracovníky, kteří používají název Team Jorge, usvědčují tajně pořízené záběry a dokumenty, které The Guardian zveřejnil. Na detailní otázky ohledně aktivit skupiny Hanan neodpověděl. Odmítl však, že by se dopustil čehokoliv nekalého.

Soukromá služba, jež má klienty i v byznysu

Team Jorge podle The Guardianu spravuje soukromou službu, která nabízí tajné vměšování do voleb, po kterém nezbydou žádné stopy. Skupina má rovněž klienty z oblasti byznysu.

Hanan novinářům v utajení řekl, že jeho služby jsou k dispozici zpravodajským agenturám, politickým kampaním a soukromým společnostem, které chtějí tajně manipulovat veřejným míněním. Využívány podle něj byly v Africe, Jižní a Střední Americe, USA a Evropě.

Záběry ze schůzek, které se konaly mezi červencem a prosincem loňského roku, tajně pořídili tři reportéři, kteří se vydávali za konzultanty pracující pro politicky nestabilní africkou zemi. Jednání byla vedena formou videohovoru a došlo také k osobnímu setkání v neoznačené kanceláři v průmyslové oblasti asi 30 kilometrů od Tel Avivu.

Jednou z klíčových služeb skupiny Team Jorge je sofistikovaný softwarový balík Advanced Impact Media Solutions neboli Aims.Ten ovládá tisíce falešných profilů na sociálních sítích Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram a YouTube.

Profily má v některých případech i na Amazonu či Airbnb. Na více než šesti hodinách tajně nahraných schůzek Hanan a jeho tým hovořili o tom, jak umí shromažďovat zpravodajské informace o konkurentech, mimo jiné pomocí hackování gmailových a telegramových účtů. Chlubili se tím, že podstrkují legitimním zpravodajským serverům materiály, které jsou následně rozšiřovány softwarem pro správu falešných profilů Aims.

Podstrčená sexuální hračka u politika

Jejich strategie se patrně soustředila zejména na narušování nebo sabotování konkurenčních kampaní: tým dokonce tvrdil, že nechal pomocí Amazonu doručit do domu politika sexuální hračku, aby u jeho manželky vyvolal dojem, že má poměr.

V týmu jsou podle Hanana absolventi vládních agentur, kteří mají zkušenosti s financemi, sociálními médii a kampaněmi, ale také s psychologickou válkou a působí v šesti kancelářích po celém světě. Schůzek se zúčastnili čtyři Hananovi kolegové, včetně jeho bratra Zohara Hanana, který byl označen za výkonného ředitele skupiny.

Ve svém úvodním projevu k potenciálním klientům Hanan tvrdil, že má tým v Řecku i ve Spojených arabských emirátech a že skupina byla zapojena do 33 prezidentských kampaní, přičemž ve 27 uspěla. Později také uvedl, že se podílí na dvou „velkých projektech“ v USA, ale tvrdil, že se v americké politice přímo neangažuje.

Slabé místo telekomunikační sítě

Reportérům naznačil, že některé z jeho hackerských metod využívají zranitelnosti v celosvětovém signalizačním telekomunikačním systému SS7. Ten je odborníky již desítky let považován za slabé místo telekomunikační sítě.

Team Jorge reportérům v utajení řekl, že přijímá platby v různé podobě, včetně kryptoměn, jako je bitcoin, či v hotovosti. Tvrdil, že si za zakázku účtuje šest až 15 milionů dolarů (132,6 až 331,5 milionu Kč).

Z uniklých e-mailů ale vyplývá, že si Hanan v minulosti říkal o mnohem skromnější honoráře. Jeden z nich naznačuje, že v roce 2015 si od dnes již neexistující britské poradenské společnosti Cambridge Analytica řekl o 160 000 dolarů za účast na osmitýdenní kampani v jedné latinskoamerické zemi.

V roce 2017 se Hanan znovu ucházel o práci pro Cambridge Analytica, tentokrát v Keni, ale poradenská společnost ho odmítla s tím, že „400 000-600 000 dolarů měsíčně a podstatně více za krizovou reakci“ je více, než byli její klienti ochotni zaplatit.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by se některá z těchto kampaní uskutečnila. Jiné uniklé dokumenty však odhalují, že když Team Jorge v roce 2015 tajně pracoval na nigerijském prezidentském klání, činil tak společně s Cambridge Analytica, píše The Guardian.