Summit jasně podpořil Ukrajinu, řekl irský premiér. Evropa odhalila priority pro mír

O eskalaci ruských útoků na Ukrajinu hovořil na tiskové konferenci i předseda Evropské rady António Costa, který zároveň zmínil evropské priority pro mírová jednání. „Jsou jasné: dosáhnout příměří, obnovit plavbu v Černém moři a vytvořit podmínky pro mírovou dohodu,“ prohlásil.
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Martin novinářům řekl, že summit EPC se shodl na spolupráci v ochraně před hybridními aktivitami. „Nedovolíme jim uspět,“ řekl. „Budeme pokračovat ve fórech, jakým je toto, a v ochraně demokratických procesů,“ uvedl.
Summitu jednoznačně dominovalo téma Ukrajiny a aktuálního vývoje mírových rozhovorů s Ruskem, které zprostředkovávají Spojené státy. Martin nicméně zmínil i témata, jako jsou konkurenceschopnost a inovace. „Byl zde jasný závazek využít technologický rozvoj k posílení inovačních kapacit Evropy,“ řekl.
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Společně s inovacemi se Evropa podle irského premiéra musí zaměřit i na zelenou energii. „Našim občanům i společnostem musíme zajistit přístup k čisté a cenově dostupné energii,“ dodal.
V Dublinu se ve čtvrtek sešlo na pět desítek šéfů států a vlád včetně českého premiéra Andreje Babiše a zástupců mezinárodních institucí. Vznik EPC inicioval v květnu 2022 francouzský prezident Emmanuel Macron. Neformální platforma si klade za cíl podporovat politický dialog v Evropě a přispívat k stabilitě, bezpečnosti a prosperitě kontinentu. První setkání se konalo na podzim 2022 v Praze, dosud poslední summit EPC byl v květnu v Jerevanu. Čtvrteční vrcholná schůzka v Dublinu byla v pořadí devátá.